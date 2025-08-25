Дания маха данъците върху кафето и шоколада

Датското правителство обяви, че премахва данъците върху кафето и шоколада, за да осигури финансово облекчение на домакинствата, борещи се с нарастващите разходи. Това става само няколко дни след премахването на ДДС върху книгите.

Администрацията на премиера Мете Фредериксен взе решение за мярката в петък, а целта е да се даде на датчаните малко глътка въздух на фона на високата инфлация.

''Избрахме да приложим стъпка, която ще има незабавно въздействие върху живота на хората. Те бързо ще забележат повече пари в портфейлите си“, каза вицепремиерът Тролс Лунд Поулсен за TV2.

Датската данъчна агенция изчислява, че премахването на данъка ще намали цената на пакет кафе с 5 крони (приблизително 0,66 евро).

Данъкът върху шоколада, считан за най-стария данък в Дания, в момента се прилага за всички продукти, съдържащи какао, сладкарски изделия, захаросани плодове и дъвки.

Цените на шоколада в Дания са се повишили с над 25% през последната година, докато цените на кафето са скочили с 35,5%, според последните статистически данни. Като цяло цените на хранителните продукти са се увеличили с 6,5% за същия период.

Въпреки че данъчните облекчения целят да облагодетелстват потребителите, те ще струват на датската хазна загубени приходи в размер на приблизително 2,4 милиарда крони (321 милиона евро).