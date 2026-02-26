Датският премиер залага авторитета си в предсрочен вот

В Дания ще се проведат предсрочни парламентарни избори на 24 март тази година. Това обяви днес премиерът на страната Мете Фредериксен. Тя ще се опита да се възползва от нарастващата подкрепа в полза на партията ѝ заради непреклонната ѝ позиция относно Гренландия, предава АП.

В последно време Мете Фредериксен успя да обедини европейските лидери срещу американския президент Доналд Тръмп, който многократно е заявявал амбициите си за придобиване на острова, който е част от датската територия, но се ползва с автономия. Според социологически проучвания позицията на Фредериксен е повишила популярността ѝ след общественото недоволство към правителството ѝ поради непосилните разходи за живот и натиска, на който са подложени социалните услуги в Дания.

Спорът около Гренландия обаче допринесе за изчистването на имиджа на Мете Фредериксен, след като тя вече беше привлякла глобалното внимание към себе си заради бързата си реакция при справянето с ковид пандемията в Дания и с подкрепата на Копенхаген за Украйна.

Изборите в Дания ще покажат дали избирателите ще възнаградят Фредериксен за лидерството ѝ в международен план.