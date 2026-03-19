Дания се е готвила за война със САЩ заради Гренландия

Днес, 14:28
През януари е имало опасност европейските сили на НАТО да се сблъскат със САЩ, също член на НАТО

Дания и нейните съюзници разположиха войски в Гренландия през януари, опасявайки се от американска инвазия, след като напрежението ескалира заради опитите на президента Доналд Тръмп да анексира острова, съобщи датската телевизия DR, предадоха АФП и БГНЕС. 

DR посочи, че е видяла заповед за военни операции от 13 януари, която е послужила като основа за разполагането на датски сили в автономната датска територия.

Документът описва операция за организиране на отбраната на Гренландия, непосредствено след операцията на САЩ във Венецуела за сваляне на президента Николас Мадуро.

„Когато Тръмп постоянно повтаря, че иска да купи Гренландия, а след това виждаме какво се случва във Венецуела – трябваше да вземем на сериозно всички възможни сценарии“, заяви пред DR датски военен представител, пожелал да остане анонимен.

„Официалният апарат на Съединените щати не функционира както преди“, добави той, цитиран от АФП.

Под прикритието на учение на НАТО, наречено Arctic Endurance, в Гренландия бяха изпратени датски полк и елитни сили, както и френски алпийски войски и германски и шведски войници, съобщи DR. Това е било реално разполагане на войски, а не учение, каза друг източник пред DR.

„Нямаше никаква двусмисленост“, отбеляза той. Войските са били разположени с кръв за преливане и експлозиви, посочи източникът, за да подкрепи твърдението, че не е било учение.

Нито датските военни, нито правителството, нито правителството на Гренландия са коментирали доклада.

Тръмп неведнъж е заявявал, че според него САЩ трябва да контролират Гренландия, за да гарантират националната си сигурност, и отдавна отказва да изключи използването на военна сила, за да я придобие. Подобно на САЩ, Дания е член-учредител на НАТО.

След няколко напрегнати седмици, белязани от остри изказвания, които хвърлиха алианса в най-тежката му криза от години насам, на 21 януари Тръмп отстъпи от заплахите си, като обяви, че е постигнал „рамково“ споразумение относно Гренландия с генералния секретар на НАТО, чиито подробности обаче остават неясни.

През следващите седмици НАТО стартира мисията Arctic Sentry за засилване на сигурността в региона, в която участват, наред с други, датски и американски сили. 

