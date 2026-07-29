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Русия издирва създателя на Telegram за тероризъм

С чат бота за запознанство на мрежата са вербувани младежи за атентати, твърди ФСБ

29 Юли 2026Обновена
Павел Дуров
Павел Дуров

Федералната служба за сигурност /ФСБ/ на Русия обяви основателя на Telegram Павел Дуров за издирване за тероризъм, съобщава РИА "Новости". Според ФСБ администрацията на мрежата не е отстранила каналите, чатовете и ботовете, които активно се използват от спецслужбите на Украйна за подготовка на терористични актове и масови убийства в Русия.

ФСБ твърди, че сътрудници на украинските спецслужби, представящи се за девойки, са използвали Telegram-бота за запознанства "Леонардо Дайвинчик" за вербуване на руски младежи и с измама ги принуждавали към терористична дейност. От юли 2025 г. в 16 региона на Русия са задържали 46 младежи на възраст от 12 до 22 г., които през канала са били вербувани за нападения срещу полицаи и за извършване на палежи. Освен това през Telegram украинци, представящи се за хора, свързани с руските силови ведомства или сътрудници на "Росфинмониторинг", са събирали пари, които са отивали за нуждите на ВСУ. Събирали са се и координати, които след това са се използвали за атаки с дронове. "Престъпленията, извършени от спецслужбите на Украйна с помощта на Telegram, доведоха до многочислени жертви, в това число и жени и деца, като нанесоха и многомилиарден ущърб", пише ФСБ.

"Леонардо Дайвинчик" е популярен безплатен бот за запознанства, работещ в Telegram и във "ВКонтакте". Той предлага на ползвателите анкети за запознанства, подобно на Tinder. Месечната му аудитория е над 13,6 млн. души.

Пред ТАСС адвокатът на Дуров Владимир Жеребенков заяви, че въз основа на тези обвинения Дуров може да бъде осъден на доживотен затвор. Освен това той може да бъде задочно арестуван на територията на Русия.

На 27 юли прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия продължава контактите с Telegram по въпроса за възстановяване на достъпа до месинджъра. Но според него "особена активност от страна на Telegram нямало.

Самият Дуров реагира през официалния акаунт на Telegram с красноречива снимка.

 

Контраст

Решението на ФСБ е в ярък контраст с реакцията на руските власти, когато на 24 август 2024 г. Павел Дуров бе задържан от френските спецслужби на летището в Париж заради отказа си да сътрудничи за разследването на кибер и финансови престъпления в Telegram. След няколко дни той беше освободен, а по-късно се прибра в Дубай.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков тогава осъди задържането: "Да, наистина терористите ползват Telegram. Но терористите ползват и автомобили. Защо не арестуват генералния директор на "Рено" или "Ситроен"?"

Зам.председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев каза, че Дуров "се е прецакал", когато е решил, че "най-големите проблеми са в Русия" и е станал гражданин на други държави. "Дуров трябва да разбере, че Отечеството, както и времената, не се избират", написа той.

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Павел Дуров, Телеграм

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