Руски танкер гори в Средиземно море

Танкерът под руски флаг „Arctic Metagaz“ гори в Средиземно море, съобщи Reuters. Екипажът е бил евакуиран. Гръцки медии твърдят, че танкерът може да е изваден от строя от украински дронове.

Пожарът е избухнал рано тази сутрин в международни води между Малта и Либия. Танкерът е престанал да предава AIS сигнал (система за автоматична идентификация) късно вечерта на 2 март, малко след като е напуснал изключителната икономическа зона на Малта.

„Arctic Metagaz“ е част от т.нар. „сенчест флот“ на Русия. Той е под санкции от страна на САЩ, ЕС и Обединеното кралство и се използва за транспортиране на втечнен природен газ (LNG) от проекта „Арктик СПГ-2“ към купувачи в Азия. Танкерът е натоварил газ в Мурманск на 24 февруари.

Гръцкото издание Naftemporiki и специализирани морски анализатори съобщават за няколко експлозии преди пожара. Според неофициални източници атаката може да е извършена от украински морски дронове, действащи от територията на Северна Африка (Либия), където се предполага присъствие на украински специални части.

Възможно е да става дума и за техническа авария - официално потвърждение за атака все още липсва, а Русия не е излязла с официално изявление.

Макар първоначално информацията да беше противоречива, по-нови съобщения на Times of Malta сочат, че екипажът вероятно е бил евакуиран на друг търговски кораб, намиращ се в района. Няма данни за жертви.

Над мястото на инцидента са забелязани патрулни самолети на Турция и страни от НАТО.