Военни кораби спасиха превзетия от пирати танкер

Военноморски сили на ЕС за борба с пиратството освободиха гръцкия търговския кораб „Хелас Афродита“, плаващ под малтийски флаг, който беше завзет от пирати вчера край бреговете на Сомалия, съобщава „Ройтерс“. Всичките 26 души от екипажа на танкера са невредими, като няма информация за ранени, се казва в изявление на европейската операция "Аталанта", коалиция за борба с пиратството. Случаят поражда нови опасения за възраждане на пиратската активност в района на Индийския океан.

"Хелас Афродита" е огромен танкер, плаващ под малтийски флаг. Той е пътувал натоварен с бензин от Сика в Индия за Дърбан в Южна Африка, когато е бил атакуван в ранните часове на четвъртък, на около 549 морски мили източно-югоизточно от Хобио, Сомалия, според частната охранителна фирма „Амбрей“. Районът се счита за далеч извън традиционната зона с висок риск.

Пиратите са стреляли с картечници и гранатомети по време на вчерашното нападение, а по-късно са се качили на борда, докато екипажът се е скрил в укрепена зона на борда, съобщиха официални лица.

Докато ЕС подготвяше намеса, британският център за морски търговски операции съобщи за втори инцидент в същия район. Малка лодка с трима души, за които се предполага, че принадлежат към същата пиратска група, отвлякла „Хелас Афродита“, се е опитала да се приближи до друг търговски кораб. Този път обаче екипажът е успял да избегне нападението и да се отдалечи от пиратите.