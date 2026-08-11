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Сирия осъди на смърт Башар Асад

Експрезидентът продължава да живее в Москва

11 Авг. 2026
ЕПА/БГНЕС

Съд в Дамаск осъди задочно сваления бивш президент на Сирия Башар ал-Асад на смърт. Новината бе съобщена от сирийската държавна информационна агенция SANA.

Тежката присъда е постановена по обвинения в престъпления срещу човечеството, военни престъпления, убийства, изтезания и произволни арести. Обвиненията обхващат периода на кървавото потушаване на протестите и последвалата 14-годишна гражданска война в страната, започнала през 2011 г., която отне живота на над половин милион души.

Заедно с бившия държавен глава, на смърт задочно са осъдени неговият брат Махер ал-Асад, както и редица висши представители и ключови фигури от сваления режим.

Башар ал-Асад бе свален от власт през декември 2024 г. след светкавична офанзива на сирийските бунтовнически сили. След падането на Дамаск той избяга в Москва, където той и семейството му получиха политическо убежище. Тъй като той се намира извън пределите на страната и под защитата на Русия, постановената от сирийския съд присъда на този етап остава символична и с изцяло задочен характер.

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Ключови думи:

Башар Асад, Сирия

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