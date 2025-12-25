Сирия задържа висш лидер на ИДИЛ

Сирийските сили за сигурност обявиха, че са задържали Таха ал-Зуби, известен още с псевдонима Абу Омар Тибия - висш лидер на терористичната организация ИДИЛ ("Ислямска държава в Ирак и Леванта"). Той е определян като самопровъзгласилия се „валия“ (губернатор) на групировката за района на Дамаск.

Терористът е задържан снощи при специализирана операция в град Муадамия, разположен в околностите на столицата Дамаск. Операцията е проведена съвместно от сирийските сили за вътрешна сигурност и части на международната коалиция, водена от САЩ. По време на акцията Ал-Зуби и няколко негови помощници са били заловени, докато са носили експлозивни жилетки, което според властите показва, че са планирали непосредствени атаки.

Таха ал-Зуби е считан за един от най-влиятелните лидери на ИДИЛ в региона на сирийската столица. Сирийските власти описват задържането му като „разтърсващ удар“ срещу мрежите на терористичната групировка в Дамаск и околностите му. Операцията е отговор на Дамаск и Вашингтон след скорошните атаки в Сирия, включително нападението в Палмира на 13 декември, при което загинаха американски военнослужещи и цивилен гражданин.

Няколко дни по-рано беше съобщено и за разбиването на друга клетка в близкия град Дарая.