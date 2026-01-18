Армията на Дамаск изтласква кюрдите от северна Сирия

В жълто са частите на Сирия, които все още са под кюрдски контрол.

Сирийските правителствени сили превзеха Ракка и Дейр аз-Зор и обявиха, че са постигнали примирие със Сирийски демократични сили (SDF) и Кюрдска работническа партия (PKK), които до този момент контролираха североизточната част на страната.

Отстъпващите кюрдите взривиха мостове на река Ефрат, но това само забави за кратко сирийската армия и местните племена, които пресякоха реката с баржи и понтони, бързо завземайки областите, които бяха под контрол на SDF/PKK.

Въпреки декларациите, че има договорено прекратяване на огъня, напрежението по-скоро ескалира.

Кюрдите са се окопали в Хасеке и сирийците твърдят, че извършват етническо прочистване в града. Местните арабски племенни подкрепят Дамаск.

Сирийският президент Ахмад ал-Шараа имаше насрочена среща днес с Мазлум Абди от SDF, но тя бе отложена заради "лошото време". "Войната беше планирана и тласкана от "много сили", тя ни беше "наложена". Съгласихме се да се оттеглим от Дейр ез-Зор и Ракка към Хасака и да спрем боевете. Утре заминаваме за Дамаск. След завръщането си от Дамаск ще обясним по-подробно споразумението", заяви Абди.

Гранични пунктове с Ирак и Турция минаха под контрол на сирийската армия.

Ахмад ал-Шараа се срещна днес в Дамаск с американския пратеник в Сирия Том Барак.

Ситуацията в Сирия се промени драстично в началото на 2026 г. SDF се съгласиха да се интегрират в държавните институции на новата власт в Сирия. Лидерът на SDF Мазлум Абди обяви изтегляне на силите на изток от река Ефрат, предавайки контрола над важни градове като Деир Хафир на новата сирийска армия.

Турция продължава да извършва операции срещу кюрдите, като твърди, че високопоставени фигури от ПКК (като Бахоз Ердал) все още ръководят операциите на SDF в районите на Алепо и Ракка.

САЩ бяха и все още са основният съюзник и покровител на SDF/YPG. Вашингтон обаче вече не подкрепя идеята за пълна кюрдска автономия, а притиска кюрдите да се интегрират в новата сирийска държавна структура. САЩ действат като посредник в преговорите между Дамаск и кюрдите, за да се избегне нов военен конфликт.

През последните дни ситуацията е напрегната. На 16-17 януари 2026 г. се появиха информации за американски военни конвои в близост до места, където новата сирийска армия и SDF водят престрелки. САЩ се опитват да балансират – от една страна подкрепят териториалната цялост на нова Сирия, а от друга се опитват да предпазят кюрдите от пълно унищожение от страна на Турция, от сирийската армия и от радикални местни групировки.