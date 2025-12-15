Медия без
Башар Асад учи руски и става очен лекар

След падането на режима в Сирия семейството се мести в Москва

Днес, 17:33
Година след свалянето на режима в Сирия, семейство на бившия президент Башар Асад живее изолиран, тих и луксозен живот в Москва и ОАЕ. Приятел на семейството, източници в Русия и Сирия, както и изтекли данни, показват живота на семейството, управлявало Сирия с желязна ръка, предава "Гардиън".

Семейството обзавежда дома си с луксозни вещи и купува дрехи от скъпи магазини. Дъщерята на Асад Зейн пък завършва МГИМО и семейството (без самия Асад) е присъствало на церемонията по дипломирането й.

След като уби властта, Асад губи и доверието на руския президент Владимир Путин. Сега семейството живее уединен живот в имение в най-скъпия район в Русия "Рубльовка", където може да се срещне с бившия украински президент Виктор Янукович. Семейство Асад не са лишени от пари. След западните санкции през 2011 г. заради кървавите репресии на Асад срещу протестиращите срещу режима, семейството влага голяма част от богатството си в Москва, където западните регулатори не могат да го докоснат.

Башар Асад е дипломиран офталмолог и е учил в Лондон, а след това е практикувал в Дамаск. Според "Гардиън", бившият президент на Сирия сега учи руски и посещава курсове по офталмология, за да опресни знанията си. Смята се, че сред пациентите му са богати членове на московския елит.

Според източник, близък до Кремъл, Асад не представлява интерес нито за Путин, нито за руския политически елит. Според източника, Путин "не може да толерира лидери, които губят власт, а Асад вече не се смята за влиятелна фигура или дори за интересен гост, когото да покани на вечеря".

Асад избяга със синовете си от Дамаск в ранните часове на 8 декември 2024 г., когато сирийските бунтовници се приближиха към столицата от север и юг. Те бяха посрещнати от руски военен ескорт и отведени в руската авиобаза Хмеймим, откъдето избягаха от страната със самолет. Оказва се, че Башар Асад не е предупредил останалата част от семейството си и близките си съюзници на режима за предстоящия колапс, като вместо това ги е оставил да се оправят сами.

Семейството се събира в Москва, за да подкрепи Асма - родената във Великобритания бивша първа дама на Сирия, която от години страда от левкемия и чието състояние става критично. Тя се е лекувала в Москва преди падането на режима на Асад. Според източник, запознат с подробностите за здравословното състояние на Асма, бившата първа дама се е възстановила след експериментална терапия под наблюдението на руските служби за сигурност.

Русия изглежда е блокирала всякакви опит за участие на Асад в публичния живот на страната. В интервю за иракски медии за живота на Асад в Москва руският посланик в Ирак Елбрус Кутрашев потвърди, че на сваления диктатор е забранена всякаква публична дейност. Единственият път, в който семейство Асад, но без Башар, е било видяно заедно на публично място, е на дипломирането на Зейн ал-Асад на 30 юни. Дъщерята на Асад завършва  МГИМО - елитен московски университет, посещаван от голяма част от руската управляваща класа.

