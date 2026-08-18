Сирия осъди на смърт братовчед на Башар Асад

Сирийски съд издаде смъртна присъда за Уасим ал-Асад — братовчед на сваления президент Башар ал-Асад, след като го призна за виновен в извършването на военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Съдебният акт предвижда и пълна конфискация на цялото му имущество и финансови активи в полза на държавата.

Уасим ал-Асад беше една от най-влиятелните и мрачни фигури в близкото обкръжение на управляващата фамилия. Той ръководеше военизирани отряди (известни като "Шабиха"), лоялни на бившия режим, които бяха пряко свързани с бруталното потушаване на антиправителствените протести, мъчения на цивилни и извънсъдебни екзекуции. Освен с участието си във военните действия, името му трайно се свързваше с организираната престъпност в региона — той бе считан за един от основните босове на незаконното производство и трафик на наркотичното вещество Каптагон, което финансираше апарата на властите в Дамаск.

Тази присъда е част от мащабните съдебни процеси, които новите власти в Сирия започнаха срещу ключови фигури от срутилия се авторитарен режим. На 11 август 2026 г. сирийски съд осъди задочно и бившия президент Башар ал-Асад на смърт. Четвъртият наказателен съд в Дамаск го призна за виновен в престъпления срещу човечеството, военни престъпления, умишлени убийства, изтезания и масови арести по време на близо 14-годишния конфликт в страната. Тъй като след падането на режима му през декември 2024 г. той избяга в Русия и получи политическо убежище, присъдата беше издадена задочно. Наред с него на смърт задочно бяха осъдени и брат му Махер ал-Асад, както и други бивши високопоставени фигури от управлението му. Махер ал-Асад също успя да избяга от Сирия.

В Сирия обаче е друг роднина на Башар Асад - Атеф Наджиб, който ръководеше полицията в провинция Дераа. Той също вече е осъден на смърт.