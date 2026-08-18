Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Сирия осъди на смърт братовчед на Башар Асад

Днес, 12:15
Уасим ал-Асад
Уасим ал-Асад

Сирийски съд издаде смъртна присъда за Уасим ал-Асад — братовчед на сваления президент Башар ал-Асад, след като го призна за виновен в извършването на военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Съдебният акт предвижда и пълна конфискация на цялото му имущество и финансови активи в полза на държавата.

Уасим ал-Асад беше една от най-влиятелните и мрачни фигури в близкото обкръжение на управляващата фамилия. Той ръководеше военизирани отряди (известни като "Шабиха"), лоялни на бившия режим, които бяха пряко свързани с бруталното потушаване на антиправителствените протести, мъчения на цивилни и извънсъдебни екзекуции. Освен с участието си във военните действия, името му трайно се свързваше с организираната престъпност в региона — той бе считан за един от основните босове на незаконното производство и трафик на наркотичното вещество Каптагон, което финансираше апарата на властите в Дамаск.

Тази присъда е част от мащабните съдебни процеси, които новите власти в Сирия започнаха срещу ключови фигури от срутилия се авторитарен режим. На 11 август 2026 г. сирийски съд осъди задочно и бившия президент Башар ал-Асад на смърт. Четвъртият наказателен съд в Дамаск го призна за виновен в престъпления срещу човечеството, военни престъпления, умишлени убийства, изтезания и масови арести по време на близо 14-годишния конфликт в страната. Тъй като след падането на режима му през декември 2024 г. той избяга в Русия и получи политическо убежище, присъдата беше издадена задочно. Наред с него на смърт задочно бяха осъдени и брат му Махер ал-Асад, както и други бивши високопоставени фигури от управлението му. Махер ал-Асад също успя да избяга от Сирия. 

В Сирия обаче е друг роднина на Башар Асад - Атеф Наджиб, който ръководеше полицията в провинция Дераа. Той също вече е осъден на смърт.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Сирия, Башар Асад

Още новини по темата

Сирия осъди на смърт Башар Асад
11 Авг. 2026

Сирия си връща част от контрола върху руските бази
09 Авг. 2026

Русия се изтегли от сирийска военна база
27 Яну. 2026

Армията на Дамаск изтласква кюрдите от северна Сирия
18 Яну. 2026

Британски и френски самолети удариха обект на ИДИЛ в Сирия
04 Яну. 2026

Сирия задържа висш лидер на ИДИЛ
25 Дек. 2025

САЩ са убили петима членове на “Ислямска държава" в Сирия
20 Дек. 2025

Башар Асад учи руски и става очен лекар

15 Дек. 2025

ИДИЛ разстреля американци в Сирия

14 Дек. 2025

Сирийският президент е в САЩ, след като бе махнат от списъка на терористите
09 Ноем. 2025

Германия ще депортира сирийци
04 Ноем. 2025

Сирия и Израел са договорили прекратяване на огъня
19 Юли 2025

След израелските удари и натиск от САЩ Сирия сключи примирие с друзите
17 Юли 2025

Израел нанесе удари в Дамаск
16 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Олигарсите си отдъхнаха!
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки