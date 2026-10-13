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Тема на деня:
Атаки в Черно море

Опозицията иска изслушване на премиера и службите заради новите атаки с дронове

Опозицията иска изслушване на премиера и службите заради новите атаки с дронове
Днес, 11:10 Обновена
Дронове удариха кораби край Бяла и Крапец

Дронове удариха кораби край Бяла и Крапец
Днес, 08:43 Обновена
Военни кацнаха на ABLE и не откриха отломки от дрон

Военни кацнаха на ABLE и не откриха отломки от дрон
09 Окт. 2026 Обновена
Наши рибари намериха обран кораб, изоставен след дронов удар

Наши рибари намериха обран кораб, изоставен след дронов удар
08 Окт. 2026
Сирия недоумява защо България спря да търси потъналите моряци

Сирия недоумява защо България спря да търси потъналите моряци
08 Окт. 2026 Обновена
Борисов: Според службите потъналият кораб е превозвал войска

Борисов: Според службите потъналият кораб е превозвал войска
08 Окт. 2026
Радев отрече думите на Зеленски за руските дронове

Радев отрече думите на Зеленски за руските дронове
07 Окт. 2026 Обновена
Прекратена е операцията по издирване на екипажа на потъналия кораб

Прекратена е операцията по издирване на екипажа на потъналия кораб
07 Окт. 2026 Обновена
"Прогресивна България" се сниши за атакуваните кораби

"Прогресивна България" се сниши за атакуваните кораби
07 Окт. 2026
Зеленски: Уточнихме с България, че става дума за руска комбинирана атака

Зеленски: Уточнихме с България, че става дума за руска комбинирана атака
07 Окт. 2026 Обновена
Руски дронове удариха кораби в наши води

Руски дронове удариха кораби в наши води
06 Окт. 2026 Обновена
Военният министър е ни чул, ни видял за дроновете, корабите и товарите

Военният министър е ни чул, ни видял за дроновете, корабите и товарите

06 Окт. 2026
Екипажът на "Алфа Ватан" е имал само 3 минути за реакция

Екипажът на "Алфа Ватан" е имал само 3 минути за реакция
06 Окт. 2026 Обновена
Йотова свиква КСНС утре

Йотова свиква КСНС утре
06 Окт. 2026
Румен Радев: Не знам какви са дроновете, които удариха корабите

Румен Радев: Не знам какви са дроновете, които удариха корабите
06 Окт. 2026
Опозицията иска свикване на КСНС заради ударените кораби

Опозицията иска свикване на КСНС заради ударените кораби
06 Окт. 2026 Обновена

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Спортът по телевизията - 13 октомври
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12 Окт. 2026

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