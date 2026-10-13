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Тема на деня:
Атаки в Черно море
Опозицията иска изслушване на премиера и службите заради новите атаки с дронове
Днес, 11:10
Обновена
Дронове удариха кораби край Бяла и Крапец
Днес, 08:43
Обновена
Военни кацнаха на ABLE и не откриха отломки от дрон
09 Окт. 2026
Обновена
Наши рибари намериха обран кораб, изоставен след дронов удар
08 Окт. 2026
Сирия недоумява защо България спря да търси потъналите моряци
08 Окт. 2026
Обновена
Борисов: Според службите потъналият кораб е превозвал войска
08 Окт. 2026
Радев отрече думите на Зеленски за руските дронове
07 Окт. 2026
Обновена
Прекратена е операцията по издирване на екипажа на потъналия кораб
07 Окт. 2026
Обновена
"Прогресивна България" се сниши за атакуваните кораби
07 Окт. 2026
Зеленски: Уточнихме с България, че става дума за руска комбинирана атака
07 Окт. 2026
Обновена
Руски дронове удариха кораби в наши води
06 Окт. 2026
Обновена
Военният министър е ни чул, ни видял за дроновете, корабите и товарите
06 Окт. 2026
Екипажът на "Алфа Ватан" е имал само 3 минути за реакция
06 Окт. 2026
Обновена
Йотова свиква КСНС утре
06 Окт. 2026
Румен Радев: Не знам какви са дроновете, които удариха корабите
06 Окт. 2026
Опозицията иска свикване на КСНС заради ударените кораби
06 Окт. 2026
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13 Окт. 2026
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Депутатите на Радев провалиха заседанието на НС за "Петричкия Ескобар"
13 Окт. 2026
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Хакери размразиха фризерите на стотици супермаркети във Франция
13 Окт. 2026
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Борисов: Според службите потъналият кораб е превозвал войска
08 Окт. 2026
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Визита на Буданов в София опроверга Радев за дроновете
09 Окт. 2026
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Банката на Цветелина Бориславова погълна Токуда банк
09 Окт. 2026
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Психологът категоричен: Моряците от кораба са били секта, няма данни за външно участие
08 Окт. 2026
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Радев успокои: Конфликтът в Черно море е на лична основа, спор за паркомясто ескалирал
06 Окт. 2026
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Коледни добавки ще има само за пенсионери на помощи
26 Септ. 2026
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Помощите за бедни и хора с ТЕЛК за 2027 г. вече са ясни
17 Септ. 2026
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САЩ препоръчаха България да намали изискванията за влизане в армията
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Борисов: Според службите потъналият кораб е превозвал войска
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АВТОРИ
ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА:
За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ:
Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ:
Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ:
България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ:
Как да загубим изборите в 5 прости стъпки
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