Спортът по телевизията - 11 ноември

Днес, 04:04

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: "Вегас Голдън Найтс" - "Флорида Пантърс"
18:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Цървена звезда"
21:30 Баскетбол: Евролига, "Валенсия" - "Реал" (Мадрид)

Макс спорт 1

12:30 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино, Марсел Гранойерс/Орасио Себайос - Симоне Болели/Андреа Вавасори
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, Карлос Алкарас - Тейлър Фриц
19:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино, Джулиън Кеш/Лойд Гласпул - Кевин Кравиц/Тим Пюц
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, Лоренцо Музети - Алекс де Минор

Евроспорт 1

14:35 Колокрос (жени): Суперпрестиж лига, Ниел
16:05 Колокрос (мъже): Суперпрестиж лига, Ниел

Макс спорт 4

21:30 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Монако"

Макс спорт 3

22:00 Баскетбол: Евролига, "Париж" - "Панатинайкос"

 

