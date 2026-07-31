ЕК ни преведе 896 млн. евро по плана за възстановяване

България е на финалната права в изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост с оставащо едно единствено последно плащане. Европейската комисия преведе на България 896 млн. евро като част от четвъртото плащане по ПВУ. Така страната ни следва да направи едно последно искане за плащане, като то е сериозно - 1.67 млрд. евро.

Новината за превеждането на четвъртото плащане бе обявено от самата комисия. От съобщението става ясно, че преведената сума не е пълна, като има малка задържана част - малко над 200 млн. евро. Парите са задържани временно, защото страната ни не е изпълнила докрай поетите ангажименти по част от мерките. Необходими са допълнителни действия относно влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, водоснабдяването и канализацията, както и мерки в подкрепа на културния сектор, изтъкват от Европейската комисия.

Четвъртото плащане ще даде сериозна глътка въздух за националния бюджет, защото в момента тече ударно разплащане на инвестиции по плана. Крайният срок за изпълнение на обещаните проекти е август и ударно се приключват проекти, като много от тях следва да бъдат отчетени като изпълнени, за да имаме право на пето плащане. Именно сериозните разплащания по ПВУ бяха причина правителството да бърза с тегленето на дълг, като разрешение за това бе дадено предварително преди влизането в сила на закона на бюджета от утре.

НАПРЕДЪК

Това плащане отразява напредъка по важни реформи и инвестиции в подкрепа на върховенството на закона и бизнес средата, включително чрез мерки за борба с корупцията, като създаване на политически и финансово независима Комисия за противодействие на корупцията с функции по превенция и противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и чрез въвеждане на правила за лобистката дейност; по-широкото използване на енергията от възобновяеми източници чрез подпомагане на поставянето на близо 1400 битови системи за топла вода или фотоволтаични системи за производство на ток от домакинствата; развитие на устойчива инфраструктура и превози със сключването на нови договори за обществени услуги в железопътния транспорт и правила за нулеви или ниски емисии, включително за електрическата мобилност и зони с ниски емисии, изтъкват от ЕК.

С днешното плащане България е получила общо 6,17 млрд. евро, или 68 на сто от предвиденото финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост.

Заради приключването на механизма по ПВУ в края на годината, държавите от ЕС трябва да изпълнят всички ключови етапи и цели до края на август и да представят последните си искания за плащане до края на септември, уточнява ЕК.