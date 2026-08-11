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Милошев обеща нов тип финансиране на ценни археологически обекти

Устойчивият модел включва и културен туризъм, убедена е доц. д-р Бони Петрунова

11 Авг. 2026
Министърът на културата повдигна темата при посещение на разкопките на нос Калиакра.
Министерство на културата
Министърът на културата повдигна темата при посещение на разкопките на нос Калиакра.

Министерството на културата подготвя промяна в модела за финансиране на значими археологически обекти в страната, така че проучванията и свързаните с тях дейности да могат да бъдат планирани в по-дългосрочна перспектива. Обмисля се въвеждането на финансови програми с продължителност две-три години, които да осигуряват по-голяма предвидимост за археологическите екипи и да позволят последователна работа по проучването, консервацията, опазването и социализацията на обектите.

Това обяви министърът на културата Евтим Милошев по време на работното си посещение на нос Калиакра. В понеделник той посети и Праисторическия комплекс Провадия-Солницата, където разговаря с ръководителя на археологическите проучвания на праисторическия солодобивен и градски център акад. Васил Николов от Националния археологически институт с музей при БАН. Сред обсъжданите теми беше именно необходимостта от по-дългосрочен подход при финансирането на археологическите проучвания.

"Обмисляме финансови програми, които да бъдат с по-дълга продължителност - две-три години, за да могат екипите да правят планиране, да могат да правят управление на процеса. Археологията е сезонна работа, има процес на консервиране и когато има финансиране, което е гарантирано за по-дълъг период на значими археологически обекти, това помага много за организирането на процеса по правилния начин", заяви Милошев. По думите му целта е да се изгради цялостен модел, който да свързва научните археологически изследвания с опазването на културното наследство, управлението на археологическите обекти и развитието на културния туризъм.

"Археолозите си вършат своята работа, но след това, когато се разкрият всички тези обекти, възниква въпросът как се управлява, как се опазва, как се съвместява научната работа с културния туризъм", посочи още министърът. Той подчерта, че България може да използва добри практики от страни с развит културен туризъм като Италия, Турция, Малта, Кипър и Гърция.

Милошев сподели, че вече е провел няколко разговора с директора на НИМ доц. д-р Бони Петрунова, както и с други водещи археолози в страната. Петрунова е ръководител на археологическите проучвания на нос Калиакра и заедно със своя екип тя представи пред гостите впечатляващи находки и резултатите от работата на терен.

"Аз първо съм много щастлива, че имаме министър, който разбира нашите проблеми. Не се случва толкова често", каза доц. Петрунова. По думите ѝ е необходимо да се изгради ясна последователност от действия, която да включва проучването, възстановяването на онези части от обектите, които заслужават да бъдат представени, и превръщането им в привлекателни културно-туристически дестинации.

"Веднага тук да стъпят архитектите, да направят проектите, те да бъдат финансирани съответно от Министерството и от Министерския съвет и това да се превърне в една дестинация на културния туризъм, която да носи средства", посочи още доц. Петрунова. Според нея именно приходите от културния туризъм могат да създадат възможност за устойчиво продължаване на археологическите изследвания. "Крайно време е да помислим за неговата добавена стойност", обобщи тя, визирайки богатото културно наследство на България.

Милошев също постави акцент върху необходимостта от създаване на по-добри условия за посетителите на археологическите обекти. Той отбеляза големия туристически поток към Калиакра, но подчерта, че потенциалът на обекта може да бъде използван много по-пълноценно.

"Как археологическият обект да посрещне своите гости? Къде застават гостите? Откъде могат да си купят една водичка, да си купят някакъв малък предмет, който да е реплика на артефактите, да го занесат в дома си? Това е нещо, което всички ние, когато сме пътували по света, знаем как е организирано", каза министърът. Той определи създаването на план за опазване и управление на археологическите обекти като "особен фокус" в работата на Министерството на културата.

Заместник-министърът на културата доц. д-р Пламен Славов, в чийто ресор е археологията, подчерта на срещата, че идеята за по-дългосрочно финансиране е от години обсъждана и желана от археологическата общност. Той каза, че се предвижда предложението да бъде обсъдено в рамките на следващия месец-месец и половина, с перспектива да намери отражение в промени в правилата за теренните археологически проучвания.

"След като бъдат приети, тези промени да помогнат, когато се планира бюджетът за 2027 г., навреме да се обяви поредната сесия още в началото на 2027 г. Тя да се проведе по начина, по който правилата вече ще позволяват и ще изискват, и подготовката за следващия археологически сезон да започне съвсем навреме - с подписани договори, с обезпечено финансиране и със спокойна работа на всички археологически екипи на терен", обясни зам.-министърът.

В рамките на посещението министър Милошев се запозна и с работата на ученици от Националната гимназия за древни езици и култури (НГДЕК), които в момента провеждат археологически стаж на Калиакра.

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археология, разкопки на Калиакра, Бони Петрунова

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