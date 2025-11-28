Древността оживя в обновената Зала № 2 на Националния исторически музей

НИМ Доц. Бони Петрунова и доц. Тодор Чобанов канят посетителите да се потопят в древността в обновената Зала № 2 на НИМ.

Централното фоайе на Националния исторически музей се превърна снощи в сцена, на която минало и настояще се срещнаха в един от най-очакваните културни моменти за отиващата си година – официалното откриване на напълно обновената Зала № 2 „Българските земи от края на V в. пр. н.е. до III в. сл. н.е.“.

„Новата визия на Зала № 2 за мен е поредната крачка напред в стремежа ми Националният исторически музей да придобие съвременен облик, а експозицията му да бъде представена с модерни средства“, заяви в приветственото си слово директорът на НИМ доц. д-р Бони Петрунова, подчертавайки значението на проекта и отдадеността на екипа.

Обновяването на Зала № 2 е осъществено с финансовата подкрепа на Министерството на културата в рамките на сесия за целево финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и художествените галерии за 2025 г.

В словото си доц. д-р Петрунова акцентира върху 3D възстановката на храма на Фортуна в Улпия Ескус – антична римска колония близо до с. Гиген край Дунава. Тя е реализирана благодарение на безценната работа на покойния вече арх. Юлий Фърков, припомни тя.

Заместник-министърът на културата - археологът доц. Тодор Чобанов, подчерта ролята на НИМ като институция, която не само съхранява паметта на нацията, но има и просветителски функции. Именно представянето на историята със съвременни средства ще спомогне за формирането на патриотично мислене в младите поколения, категоричен бе доц. Чобанов.

Споменавайки имената на всички, допринесли за обновяването на експозицията, ръководителят на проекта – подводният археолог проф. д-р Иван Христов подчерта, че зад всеки експонат стои история – на откриване, на реставрация, на експониране.

От името на националната кампания за опазване на културното наследство „Чудесата на България“ на директора на НИМ доц. Бони Петрунова бе връчена юбилейната награда „Пазител на паметта“ за цялостната й дейност по превръщането на Националния исторически музей в бранд за културно-историческо наследство. В края на тържествената част тя и доц. Тодор Чобанов отвориха церемониално вратите на залата. Новото осветление, модерните витрини, информационните пана и ясната концептуална структура бяха оценени високо както от специалистите, така и от любознателната публика.

Сред най-коментираните експонати бяха тракийските бронзови шлемове, единствената намерена у нас тракийска кожена ризница, покрита с метални люспи, златните накити, римските монетни находки и реконструкциите, показващи ежедневието през епохите. Откриването на обновената Зала № 2, на което присъстваха представители на научната общност, културни институции, политици, журналисти и приятели на музея, бе не просто музейно събитие, а възраждане на древни истории, представени с уважение, достоверност и съвременна визия, бе всеобщото впечатление от събитието.

Новата експозиция вече е достъпна за посетители и обещава да се превърне в един от най-силните акценти в постоянната колекция на Националния исторически музей.