САЩ и Иран подписаха електронно меморандум за разбирателство

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Президентът Доналд Тръмп съобщи, че САЩ и Иран са подписали в електронен формат Меморандум за разбирателство. На съвместна пресконференция с френския президент Емануел Макрон, Тръмп заяви, че подписите под документа са неговия, на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и на председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф.

Така приключва 108-дневната война в Персийския залив.

Тръмп заяви, че Ормузкият проток в момента е отворен частично, а напълно ще бъде отворен в петък, 19 юни, когато споразумението ще бъде подписано официално на церемония в Женева.

Все още неофициално, проектът за мирното споразумение включва 14 точки, сред които прекратяване на военните действия на всички фронтове и възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

Споразумението бе разпространено тази сутрин от агенция „Мехр“. То включва:

— Незабавно и трайно прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан;

— Ангажимент от страна на САЩ да не се намесват във вътрешните работи на Иран и да зачитат суверенитета на Ислямска република Иран;

— Пълно вдигане на морската блокада в рамките на 30 дни;

— Изтегляне на американските войски от регионите, близки до Иран;

— Отваряне на Ормузкия проток;

— Спиране на санкциите върху продажбата на петрол;

— Предоставяне от страна на САЩ и техните съюзници на планове за реконструкция на ирански обекти на стойност 300 млрд. долара;

— 60-дневни преговори за постигане на окончателно споразумение;

— Ангажимент на Иран да не произвежда ядрено оръжие;

— Ангажимент на САЩ да не налагат нови санкции и да не увеличават военното си присъствие в региона по време на преговорите;

— Деблокиране на 24 млрд. долара замразени средства на Иран;

— Създаване на контролен механизъм за изпълнение на споразумението;

— Утвърждаване на окончателното споразумение с резолюция на Съвета за сигурност на ООН;

— Окончателните преговори няма да започнат, докато не бъде деблокирана половината от замразените средства на Иран, не бъдат преустановени петролните санкции и не бъде вдигната морската блокада.