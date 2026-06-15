САЩ и Иран подписаха електронно меморандум за разбирателство

Президентът Доналд Тръмп съобщи, че САЩ и Иран са подписали в електронен формат Меморандум за разбирателство. На съвместна пресконференция с френския президент Емануел Макрон, Тръмп заяви, че подписите под документа са неговия, на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и на председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф.
Така приключва 108-дневната война в Персийския залив.
Тръмп заяви, че Ормузкият проток в момента е отворен частично, а напълно ще бъде отворен в петък, 19 юни, когато споразумението ще бъде подписано официално на церемония в Женева.
Все още неофициално, проектът за мирното споразумение включва 14 точки, сред които прекратяване на военните действия на всички фронтове и възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток.
Споразумението бе разпространено тази сутрин от агенция „Мехр“. То включва:
— Незабавно и трайно прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан;
— Ангажимент от страна на САЩ да не се намесват във вътрешните работи на Иран и да зачитат суверенитета на Ислямска република Иран;
— Пълно вдигане на морската блокада в рамките на 30 дни;
— Изтегляне на американските войски от регионите, близки до Иран;
— Отваряне на Ормузкия проток;
— Спиране на санкциите върху продажбата на петрол;
— Предоставяне от страна на САЩ и техните съюзници на планове за реконструкция на ирански обекти на стойност 300 млрд. долара;
— 60-дневни преговори за постигане на окончателно споразумение;
— Ангажимент на Иран да не произвежда ядрено оръжие;
— Ангажимент на САЩ да не налагат нови санкции и да не увеличават военното си присъствие в региона по време на преговорите;
— Деблокиране на 24 млрд. долара замразени средства на Иран;
— Създаване на контролен механизъм за изпълнение на споразумението;
— Утвърждаване на окончателното споразумение с резолюция на Съвета за сигурност на ООН;
— Окончателните преговори няма да започнат, докато не бъде деблокирана половината от замразените средства на Иран, не бъдат преустановени петролните санкции и не бъде вдигната морската блокада.
US President Trump:— Open Source Intel (@Osint613) 15 юни 2026 г.
The deal with Iran is all signed. The Strait of Hormuz is already partially open. It will be open completely on Friday. pic.twitter.com/RNkl1DEgqm