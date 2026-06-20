Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тръмп иска от Европа да плати 350 млрд. долара

Днес, 13:13
В началото на седмицата Тръмп беше във Франция на срещата на Г-7. На снимката е с президента Макрон
ЕПА/БГНЕС
В началото на седмицата Тръмп беше във Франция на срещата на Г-7. На снимката е с президента Макрон

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Европа трябва да плати за американското оръжие, предоставено на Украйна по време на управлението на Джо Байдън. 

Президентът каза, че европейските държави трябва да компенсират Вашингтон с $350 млрд., които, според него, са били изразходвани за военна помощ за Украйна при предишната администрация - на Байдън. Изказвайки се във военновъздушната база "Ендрюс", Тръмп заяви, че по време на срещата с европейски лидери им е припомнил мащаба на доставките.

„Дадохме ви, представете си, 350 милиарда долара - самолети, оръжия от всякакъв вид и всичко останало“, заяви американският президент.

Според него администрацията на Байдън дори не е поискала от европейските съюзници да заплатят за тази помощ, въпреки че те, по негово мнение, „трябвало да плащат“.

„Единственото, което трябваше да се направи, беше да се каже на европейците: „Просто ни платете“, каза Тръмп и добави, че „никой не е поискал“. А когато попитал защо не са платили, му отговорили: „Никой не ни е молил, сър.“

През февруари 2025 г. Тръмп заяви, че липсва правилно отчитане на американската помощ за Украйна, оценявайки приноса на САЩ на повече от $300 млрд., а на Европа – на около $100 млрд. По-късно той заяви, че САЩ са похарчили приблизително $350 млрд., наричайки Зеленски „велик търговец“, който е убедил Байдън.

Тогава Зеленски отхвърли твърденията на Тръмп. Според украинския лидер общата цена на войната за Украйна е приблизително $320 млрд., от които около $120 млрд. са финансирани вътрешно, а $200 млрд. е подкрепа от САЩ и европейските съюзници, включително пакети с оръжие. Той конкретно посочи приблизително $67 млрд. военна помощ от САЩ и $31,5 млрд. пряка финансова подкрепа.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Доналд Тръмп, Украйна

Още новини по темата

Германия обясни на Радев защо трябва да се помага на Украйна
20 Юни 2026

Полша лиши Зеленски от Ордена на Белия орел
20 Юни 2026

Вицепремиерът на Италия отмени визита в САЩ заради обида на Тръмп
19 Юни 2026

ВСУ отхвърли руските обвинения за атака на автобус с деца
17 Юни 2026

Тръмп разкритикува Израел за цивилните жертви в Ливан
17 Юни 2026

Тръмп ще води в Анкара делегация от 1400 души

16 Юни 2026

САЩ и Иран подписаха електронно меморандум за разбирателство
15 Юни 2026

Путин и Зеленски поздравиха Тръмп за юбилея му
14 Юни 2026

Зеленски и Тръмп ще участват в срещата на G-7 в Евиан
13 Юни 2026

Историческият спор между Полша и Украйна не стихва
10 Юни 2026

Външният министър призна нуждата от военна помощ за Украйна
07 Юни 2026

Украински дрон се взриви в румънско пристанище
05 Юни 2026

Тръмп свика "най-големия митинг на всички времена"

05 Юни 2026

ЕС придвижва Украйна и Молдова към следващия етап за членство
04 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс разкри фабрика за подслушване на магистрати
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Брадвата на Гюров не стига като оръжие срещу Радев
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса