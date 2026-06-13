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Зеленски отне защитения статут на руския език

Днес, 07:33
Володимир Зеленски
Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски подписа закон, с който руският език се изключва от списъка на езиците, подлежащи на защита съгласно Европейската харта за регионалните или малцинствените езици. Това съобщи агенция Укринформ, цитирайки председателя на Върховната рада Руслан Стефанчук, предаде БТА. 

Стефанчук подчерта, че подписването на закона е важна стъпка в процеса на защитата на езиковата среда в Украйна и за изпълнение на европейските ѝ ангажименти.

"Руският език беше премахнат от списъка на езиците, спрямо които Украйна прилага разпоредбите на Хартата. Това е справедливо и логично решение. Езикът на държавата агресор не може да се ползва от инструменти за защита, предназначени да подкрепят езиците на коренното население и националните малцинства", заяви той.

Стефанчук добави, че Украйна защитава държавния си език, зачита езиковото и културно многообразие и премахва привилегиите, свързани в миналото с руското имперско влияние.

"Това е решение за достойнство, справедливост и езикова сигурност на Украйна", посочи председателят на украинския парламент.

Подписаният закон отнема от руския език защитата, предвидена в Европейската харта за регионалните или малцинствените езици – договор на Съвета на Европа, който Украйна е ратифицирала, отбелязва Франс прес.

Тази мярка не прави руския език незаконен в Украйна, но държавата вече не е длъжна, специално да предоставя публични услуги на руски език и може да ограничи обучението на този език.

Според официалните данни близо една трета от украинското население е ползвало руския като основен език преди войната, започната от Москва на 24 февруари 2022 г., предимно в източната и южната част на страната.

Според проучвания употребата на руския език е намаляла от началото на руската инвазия в Украйна, но езиковата ситуация се усложнява от факта, че Русия контролира 19 процента от украинската територия. Напрежението около статута на руския език беше една от причините за избухването на сепаратисткия бунт, вдъхновен от Москва, в Източна Украйна през 2014 г., посочва АФП.

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Володимир Зеленски, руски език

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