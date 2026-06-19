Още азерски газ ще потече от "Абшерон" за Европа

В пика на добива «Абшерон» ще осигурява 5–6 млрд. куб. метра газ годишно.

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Водещи енергийни компании сключиха важно споразумение за доставки на газ от Каспийско море, което укрепва Южния газов коридор, съобщи Euronews.

Азербайджанската SOCAR подписа дългосрочно споразумение с TotalEnergies, XRG (инвестиционното подразделение на ADNOC, ОАЕ), и турската BOTAŞ (БОТАШ) за износ на газ от морското находище „Абшерон“.

Споразумението обхваща следващия етап на разработване на „Абшерон“.Окончателното инвестиционно решение за този етап се очаква по-късно през годината.

Южният газов коридор, по който каспийският газ се транспортира до Турция и оттам към Европа, придобива по-голямо значение, след като руската инвазия в Украйна през 2022 г. накара европейските правителства да форсират раздялата си с руския тръбопроводен газ.

Оттогава Азербайджан постоянно увеличава износа си за Европа. Брюксел разглежда доставките от Каспийско море като част от по-широките усилия за диверсификация.

Азербайджан вече е един от основните доставчици на газ за Турция. Очаква се споразумението да заздрави тези отношения, тъй като и Анкара се стреми да разнообрази източниците си на внос.

За ADNOC сделката бележи поредната стъпка в международната експанзия чрез инвестиционната ѝ платформа XRG, което показва нарастващия интерес на Абу Даби към глобалната газова инфраструктура.

Офшорното находище „Абшерон“ се намира на около 100 километра югоизточно от Баку и според оценките съдържа около 350 млрд.куб.м природен газ и 100 млн. тона кондензат на дълбочина от 500 метра.