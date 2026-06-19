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Още азерски газ ще потече от "Абшерон" за Европа

SOCAR подписа споразумение с TotalEnergies, ADNOC и BOTAŞ

Днес, 00:02
В пика на добива «Абшерон» ще осигурява 5–6 млрд. куб. метра газ годишно.
В пика на добива «Абшерон» ще осигурява 5–6 млрд. куб. метра газ годишно.

Водещи енергийни компании сключиха важно споразумение за доставки на газ от Каспийско море, което укрепва Южния газов коридор, съобщи Euronews.

Азербайджанската SOCAR подписа дългосрочно споразумение с TotalEnergies, XRG (инвестиционното подразделение на ADNOC, ОАЕ), и турската BOTAŞ (БОТАШ) за износ на газ от морското находище „Абшерон“.

Споразумението обхваща следващия етап на разработване на „Абшерон“.Окончателното инвестиционно решение за този етап се очаква по-късно през годината.

Южният газов коридор, по който каспийският газ се транспортира до Турция и оттам към Европа, придобива по-голямо значение, след като руската инвазия в Украйна през 2022 г. накара европейските правителства да форсират раздялата си с руския тръбопроводен газ.

Оттогава Азербайджан постоянно увеличава износа си за Европа. Брюксел разглежда доставките от Каспийско море като част от по-широките усилия за диверсификация.

Азербайджан вече е един от основните доставчици на газ за Турция. Очаква се споразумението да заздрави тези отношения, тъй като и Анкара се стреми да разнообрази източниците си на внос.

За ADNOC сделката бележи поредната стъпка в международната експанзия чрез инвестиционната ѝ платформа XRG, което показва нарастващия интерес на Абу Даби към глобалната газова инфраструктура.

Офшорното находище „Абшерон“ се намира на около 100 километра югоизточно от Баку и според оценките съдържа около 350 млрд.куб.м природен газ и 100 млн. тона кондензат на дълбочина от 500 метра.

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Ключови думи:

Абшерон, природен газ, енергиен преход, зелен преход

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