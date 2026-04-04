Тръмп започна обратното броене за Иран

04 Апр. 2026Обновена
Доналд Тръмп
ЕПА/БГНЕС
Доналд Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че след 48 часа изтичат десетте дни, дадени на Техеран за отварянето на Ормузкия пролив.

„Помнете, дадох на Иран десет дни да сключи сделка или да отвори Ормузкия пролив. Времето изтича - след 48 часа върху тях ще се стовари целият ад“, написа той в социалната си мрежа.

Все още няма информация какво става с втория американски пилот от сваления вчера F-15 E. Издирват го и американски екипи, и иранците, които обявиха награда от 60 000 долара. 

В нощта на 22 март Тръмп за първи път постави ултиматум на Иран, давайки му 48 часа, за да деблокира напълно и без ограничения Ормузкия проток за корабоплаване. Ако това не се случи, както написа тогава Тръмп в Truth Social, американските военни ще започнат да нанасят удари по ирански електроцентрали, „започвайки от най-голямата“.

На следващия ден президентът на САЩ съобщи, че Иран е влязъл в преговори, и даде на Техеран допълнителни 5 дни. Впоследствие срокът отново беше удължен. Тръмп, от една страна, казваше, че преговорите напредват добре и че иранските представители искат „да сключат сделка“, а от друга страна предупреждаваше Иран за последствията, ако „сделка“ не бъде постигната.

Иранските власти официално отричат самия факт на преговори, като същевременно признават, че страните обменят послания чрез посредници, най-вече Пакистан и Турция.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху коментира: "След като унищожихме 70% от иранския капацитет за производство на стомана, днес атакувахме техните нефтохимически заводи.Ще продължим да ги мачкаме".

