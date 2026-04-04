Иран свали втори американски самолет

04 Апр. 2026Обновена
Едноместният щурмовик А-10
Два американски военни самолета бяха свалени над Иран и Персийския залив, съобщиха снощи ирански и американски представители, като двама пилоти са спасени. Трети все още е в неизвестност и се издирва от силите на Техеран, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Тези инциденти са илюстрация на опасностите, пред които все още са изправени американските и израелските самолети над Иран, въпреки твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп и на американския министър на отбраната Пийт Хегсет, че техните сили имат пълен контрол над иранското въздушно пространство.

Първият самолет, двуместен американски изтребител F-15E, беше свален вчера от иранската противовъздушна отбрана над територията на Иран, съобщиха представители на двете страни.

Вторият самолет, едноместен A-10, беше подложен на ирански обстрел и се разби в Персийския залив - във водите на Кувейт, като пилотът катапултира, съобщиха двама американски представители за Ройтерс.

Два хеликоптера "Блекхоук", участващи в издирването на изчезналия пилот, бяха уцелени от иранските сили, но успяха да напуснат иранското въздушно пространство.

Състоянието и местонахождението на издирвания пилот от изтребителя F-15E не са публично известни.

Clash Report съобщи също така, че ирански удар с дрон сериозно е повредил транспортен хеликоптер Boeing CH-47 Chinook на авиацията на армията на САЩ във военновъздушна база в Кувейт.

Тръмп заяви пред телевизионния канал "NBC News", че свалянето на американски военен самолет няма да засегне преговорите с Иран за край на войната. От друга страна, американският държавен глава каза в кратко интервю за британския в. "Индипендънт", че не може да коментира какво ще направи Вашингтон, ако изчезналият на иранска територия американски пилот бъде намерен от местните сили и наранен.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че претърсва район близо до мястото в Югозападен Иран, където е паднал самолетът на пилота, а местните власти обещаха възнаграждение за всеки, който е заловил или убил "враг“.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф заяви в социалната платформа X, че войната на САЩ и Израел срещу Иран е "сведена от смяна на режима до лов на техните пилоти".

Иран официално заяви на посредниците в преговорите със САЩ, че не е готов да се срещне с американски представители в пакистанската столица Исламабад през следващите дни и че Пакистан е стигнал до задънена улица в опитите си да съдейства за прекратяване на огъня, написа вчера американският в. "Уолстрийт Джърнъл".

Според данни на Централното командване на САЩ най-малко 13 американски военнослужещи са убити в петте седмици на конфликта, а над 300 са ранени. Още в началото на американско-израелската военна кампания загина върховният лидер на Иран - аятолах Али Хаменей, който бе наследен от сина си Моджтаба.

Свалянето на американски самолети като това над Иран е изключително рядко събитие и не се е случвало от повече от 20 години, а това само показва, че Ислямската република все още разполага с възможности да отвръща на ударите, въпреки твърденията на президента Доналд Тръмп, че военният ѝ потенциал е "напълно унищожен", предаде Асошиейтед прес.

За последно американски самолет бе свален в бой през 2003 г. по време на инвазията в Ирак, сподели пред АП пенсионираният бригаден генерал от военновъздушните сили на САЩ Хюстън Кантуел, който е бивш пилот на изтребител Ф-16.

Но по думите му този дълъг рекорд без загуби се дължи на обстоятелството, че през тези години американските въоръжени сили се изправяха на бойното поле основно не срещу редовни армии, а срещу бунтовници, които не разполагаха с противовъздушна отбрана. Самият факт, че досега нямаше нито един загубен самолет над Иран е силен атестат за способностите на американските сили, посочи Кантуел.

"Фактът, че това не се беше случило досега, си е цяло чудо", каза Кантуел, който има четири бойни мисии зад гърба си, а сега е експерт в Института за аерокосмически изследвания "Мичъл". "Все пак нашите самолети ежедневно изпълняват бойни задачи там и постоянно се стреля по тях."

