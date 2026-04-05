Командоси спасиха втория пилот на сваления над Иран F-15

05 Апр. 2026

Вторият пилот, чийто самолет F-15 беше свален над Иран, е спасен, съобщи американският президент Доналд Тръмп, потвърждавайки информации на "Ройтерс" и "Аксиос". Операцията по извеждането на пилота от територията на Иран е извършена от американски командоси. Първият пилот на същия самолет вече беше спасен веднага след свалянето на машината в петък.

Има данни, че между американски и ирански части е имало престрелка край Басра. Преди това 2 американски С-130 са кацнали с повреди на импровизирано летище. Пилотите им са били качени на хеликоптери, а след това самите американците са взривили самолетите за да не попаднат в плен на иранците. Няма данни за жертви по време на акцията.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че изчезналият американски член на екипажа е "жив и здрав".

В публикация в платформата Truth Social Тръмп заяви: "ВЗЕХМЕ ГО! През последните няколко часа американските военни проведоха една от най-смелите операции по издирване и спасяване в историята на Съединените щати."

По думите му спасеният е "високо уважаван полковник", който се е намирал "в тила на врага в коварните планини на Иран" и е бил преследван от противникови сили, докато американските военни са следели местоположението му денонощно.

Тръмп заяви, че американската армия е изпратила "десетки самолети, въоръжени с най-смъртоносните оръжия", за да спаси изчезналия пилот.

По думите му военният е получил наранявания, но "ще бъде напълно добре". Тръмп определи операцията като "чудодейна", като добави, че тя е последвала успешно спасяване на друг пилот ден по-рано, информация, която първоначално не е била оповестена, за да не се застраши втората мисия.

"Това е първият път в съвременната военна история, когато двама американски пилоти са спасени поотделно дълбоко във вражеска територия. НИЕ НИКОГА НЯМА ДА ОСТАВИМ АМЕРИКАНСКИ ВОЕНЕН ЗАД СЕБЕ СИ!", подчерта той, цитиран от CNN.

Американският президент заяви още, че двойната спасителна операция доказва "въздушно господство и превъзходство над иранското небе", без да коментира обстоятелствата около свалянето на изтребителя F-15 от иранските сили.

"Това е момент, с който всички американци, републиканци, демократи и всички останали, трябва да се гордеят и да се обединят около него. Ние наистина имаме най-добрата, най-професионалната и най-смъртоносната армия в историята на света. Бог да благослови Америка, Бог да благослови нашите войници и честит Великден на всички!", заяви Тръмп малко след полунощ в неделя.

Според информация на BBC, по време на операцията е имало сблъсък между американски и ирански сили, като се предполага, че пилотът може да е бил ранен още при катапултирането от самолета.

Още новини по темата

Тръмп насрочи бомбения ад за Иран за 3 ч. след полунощ в сряда
05 Апр. 2026

Над 1 милиард долара са щетите по американските бойни самолети
05 Апр. 2026

Тръмп започна обратното броене за Иран
04 Апр. 2026

Иран свали втори американски самолет
04 Апр. 2026

Макрон призова за създаването на „коалиция за независимост от САЩ и Китай”
03 Апр. 2026

Иран свали американски изтребител
03 Апр. 2026

Тръмп освободи Пам Бонди от поста главен прокурор
02 Апр. 2026

България прие поканата на Лондон за Ормузкия проток
02 Апр. 2026

Кабинетът се отказа да мести американските самолети от София

02 Апр. 2026

Тръмп обяви край на трудната част от войната в Иран
02 Апр. 2026

МАЕ: Недостигът на дизел и керосин ще застигне Европа този месец
01 Апр. 2026

Иран порази център за данни на Amazon в Бахрейн
01 Апр. 2026

Путин се опитва да пробие петролните санкции срещу Русия

01 Апр. 2026

Тръмп: Сериозно обмисляме да се оттеглим от НАТО
01 Апр. 2026

