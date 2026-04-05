Командоси спасиха втория пилот на сваления над Иран F-15

Вторият пилот, чийто самолет F-15 беше свален над Иран, е спасен, съобщи американският президент Доналд Тръмп, потвърждавайки информации на "Ройтерс" и "Аксиос". Операцията по извеждането на пилота от територията на Иран е извършена от американски командоси. Първият пилот на същия самолет вече беше спасен веднага след свалянето на машината в петък.

Има данни, че между американски и ирански части е имало престрелка край Басра. Преди това 2 американски С-130 са кацнали с повреди на импровизирано летище. Пилотите им са били качени на хеликоптери, а след това самите американците са взривили самолетите за да не попаднат в плен на иранците. Няма данни за жертви по време на акцията.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че изчезналият американски член на екипажа е "жив и здрав".

В публикация в платформата Truth Social Тръмп заяви: "ВЗЕХМЕ ГО! През последните няколко часа американските военни проведоха една от най-смелите операции по издирване и спасяване в историята на Съединените щати."

По думите му спасеният е "високо уважаван полковник", който се е намирал "в тила на врага в коварните планини на Иран" и е бил преследван от противникови сили, докато американските военни са следели местоположението му денонощно.

Тръмп заяви, че американската армия е изпратила "десетки самолети, въоръжени с най-смъртоносните оръжия", за да спаси изчезналия пилот.

По думите му военният е получил наранявания, но "ще бъде напълно добре". Тръмп определи операцията като "чудодейна", като добави, че тя е последвала успешно спасяване на друг пилот ден по-рано, информация, която първоначално не е била оповестена, за да не се застраши втората мисия.

"Това е първият път в съвременната военна история, когато двама американски пилоти са спасени поотделно дълбоко във вражеска територия. НИЕ НИКОГА НЯМА ДА ОСТАВИМ АМЕРИКАНСКИ ВОЕНЕН ЗАД СЕБЕ СИ!", подчерта той, цитиран от CNN.

Американският президент заяви още, че двойната спасителна операция доказва "въздушно господство и превъзходство над иранското небе", без да коментира обстоятелствата около свалянето на изтребителя F-15 от иранските сили.

"Това е момент, с който всички американци, републиканци, демократи и всички останали, трябва да се гордеят и да се обединят около него. Ние наистина имаме най-добрата, най-професионалната и най-смъртоносната армия в историята на света. Бог да благослови Америка, Бог да благослови нашите войници и честит Великден на всички!", заяви Тръмп малко след полунощ в неделя.

Според информация на BBC, по време на операцията е имало сблъсък между американски и ирански сили, като се предполага, че пилотът може да е бил ранен още при катапултирането от самолета.