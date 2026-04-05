Над 1 милиард долара са щетите по американските бойни самолети

05 Апр. 2026

Американски бойни самолети за над 1.1 млрд долара са унищожени напълно или частично от иранските ракети, установи EGYOSINT. Отделно при операция Epic Fury са унищожени дронове за около 510 млн. долара. 
Най-голяма щета американските ВВС претърпяха на 27 март 2026 г. по време на ирански ракетен удар срещу военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия. Стойността на загубата на техника само от този удар се оценява на стотици милиони долари.
При този удар е унищожен един E-3 Sentry AWACS - той е произведен през 1998 г. за 270 млн. долара, а сега се оценява на 700 млн. долара.. 
Цели пет зареждащи самолета KC-135 Tanker бяха унищожени при същия този удар в С. Арабия, 1 брой KC-135 Tanker се разби в Западен Ирак на 12 март 2026 г. след сблъсък във въздуха с друг самолет по време на мисия. Всички 6 души на борда загинаха. Един въздушен танкер струва около 40 млн. долара. 
3 броя F-15E Strike Eagle бяха свалени на 2 март 2026 г. над Кувейт при инцидент с „приятелски огън“ от страна на кувейтската противовъздушна отбрана. Всички 6 членове на екипажите са катапултирали успешно. Един F-15E Strike Eagle бе свален над Иран на 3 април 2026 г. от иранска зенитно-ракетна система. Цената на един самолет е около 90 млн. долара.
A-10 Thunderbolt II бе свален на 3 април 2026 г. (в същия ден с F-15Е) от иранска ПВО. Цената му е 18.8 млн долара
F-35 Lightning II бе ударен и сериозно повреден на 10 март 2026 г. от ирански огън, което е наложило аварийно кацане в база в Близкия изток. Той струва 110 млн. долара. 
Един HH-60M/W Black Hawk бе унищожен в Ирак чрез атака с FPV дрон срещу американска база, а два бяха повредени при инциденти над Иран в началната фаза на конфликта. Цената на един такъв хеликоптер е 20 млн. долара. По време на войната бяха унищожени 2 броя HH-60G Pave Hawk и един CH-47 Chinook.
Общо 17 дрона MQ-9 Reaper са загубени от началото на операцията до началото на април, като повечето са свалени от иранската ПВО или са се разбили поради технически повреди и кибератаки. Цената на един дрон е 30 млн. долара.

