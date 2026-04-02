Кабинетът се отказа да мести американските самолети от София

Американските военни самолети и десетките цистерни около тях се виждат и с просто око до ВИП-а на софийското летище

Правителството се е отказало от идеята да премести американските военни самолети цистерни от софийското гражданско летище "Васил Левски" и дори смята, че присъствието им е да създават по-голяма сигурност. Това се разбра от думите на служебния външен министър Надежда Нейнски пред Нова телевизия.

Преди две седмици Министерството на отбраната обяви, че работи за преместването на американските самолети и предислоцирането им на военно летище в страната. Подобна задача даде и премиерът Андрей Гюров на военния министър Атанас Запрянов.

Сега обаче от думите на министър Нейнски стана ясно, че изобщо не се работи за преместване. Тя обяви, че няма да има предоговаряне на условията за присъствието на самолетите, за които българските власти твърдят, че са за тренировки и за предно базиране на НАТО. Тя обяви, че техническите параметри, включително дължина на пистите и подобни, са наложили използването именно на летище "Васил Левски". "Смятаме, че не е нужно да се предоговарят условията по договорката ни със САЩ", каза Нейнски и веднага след това обяви, че "самолетите дори дават допълнителна сигурност на столичното летище, защото са много сериозно охранявани", допълни Нейнски.

Първи за самолетите написа във "Фейсбук" дипломатът и бивш зам.- министър Милен Керемедчиев. "В момента на летището има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро," написа тогава той.

След това военният министър и американското посолство обявиха, че американските военни самолети, разположени на гражданското летище "Васил Левски" в София, не са предназначени за участие в текущи или планирани военни операции. Самолетите са транспортни, нямат нападателни способности, а разполагането им е разрешено от българските власти след молба на американското посолство в София, обявиха от МО. Разрешението за преминаване през територията на страната и за престой важи за периода от 17 февруари до 31 май т.г. Според МО разрешението е за до 15 самолети и до 500 души обслужващ персонал.

Министерството на отбраната мести американските самолети цистерни на военно летище. Това се разбра от интервю на зам. военния министър Йордан Божилов по БНТ.

В четвъртък служебната министърка на външните работи Надежда Нейнски успокои, че няма нищо страшно от нотата на Иран.

"Определено нотата на Иран към България е нормална дипломатическа практика в период на кризи. Тя не е заплаха, а е предупреждение", заяви Нейнски.

"С Техеран имаме диалог и ненакърними отношения, неведнъж сме ги уверявали в реалните факти - не участваме във войната, над въздушното ни пространство не летят бойни самолети и няма зареждане на гориво на наша територия", изговори тя позицията на Външно министерство.

Нейнски оправда укриването на иранския дипломатически ход с аргумента, че такива поначало не се оповестяват и дипломацията няма подобно задължение.

"Нотата не е оповестена, защото няма автоматична дипломатическа практика за това, а няма и промяна на обстоятелствата. Изваждането ѝ щеше да създаде страх в обществото. В момента тече предизборна кампания, в която всичко се използва, включително теми, свързани с националната сигурност", коментира служебната министърка на външните работи.

Две седмици след като Министерството на отбраната обяви, че работи за преместването на американските самолети цистерни на военно летище в страната, машините са си все още на софийското летище "Васил Левски".

Вчера нотата от 18 март бе обявена от ИТН в парламента.

"Поканихме посланика на Иран на среща във Външното министерство и се надяваме да се срещне с директора на дирекция "Близък изток", на която още веднъж ясно ще разясним ангажиментите, които сме поели чрез въпросната нота. Няма нищо скришно. Няма промяна на обстоятелствата", твърди Надежда Нейнски.

Иранската дипломатическа нота не показва нови решения, които България е взела, текстът ѝ е стандартен за този вид комуникация, успокои тя. "Нашият ангажимент обхваща само българската територия, самолетите, които излизат оттук могат да се връщат и в САЩ, и в американски бази. В България те не са свързани с бойни действия. За нас е много важно да имаме ненакърнени дипломатически отношения с Иран и да водим постоянен диалог с тях", отговори Нейнски на въпрос дали е вярно, че в нотата на иранците има раздразнение от това, че самолетите излитали, отивали до Средиземно море, зареждали бомбардировачи и се връщали.