Тръмп: Сериозно обмисляме да се оттеглим от НАТО

САЩ ще преразгледат отношенията си с Атлантическия пакт след войната с Иран, заяви Марко Рубио

01 Апр. 2026Обновена
Доналд Тръмп
ЕПА/БГНЕС
Доналд Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю пред The Telegraph, че „сериозно обмисля“ изтеглянето на САЩ от НАТО. " Винаги съм знаел, че НАТО е книжен тигър и Путин също го знае, между другото. Ние бяхме за членството на Украйна в НАТО. Украйна не беше наш проблем. Това беше тест и ние бяхме до тях, и винаги щяхме да бъдем до тях. Те обаче не бяха до нас", заяви Тръмп. 

Преди това държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон „ще трябва да преразгледа“ отношенията си с НАТО след края на войната срещу Иран.

„Мисля, че няма съмнение, че след приключването на този конфликт ще трябва да преосмислим тези отношения. Ще трябва да преразгледаме каква е стойността на НАТО за нашата страна в рамките на този съюз“, каза Рубио в интервю за водещия Шон Ханити по Fox News, предаде БГНЕС.

Той добави, че „в крайна сметка“ решението ще бъде взето от президента Доналд Тръмп.

Рубио подчерта, че по време на мандата си в Сената е бил „един от най-силните защитници на НАТО“, тъй като е виждал „голяма стойност“ в съюза.

По думите му тази стойност до голяма степен се изразява в наличието на военни бази в Европа, които позволяват на САЩ „да проектират сила в различни части на света“.

„Ако сме достигнали момент, в който членството в НАТО означава, че не можем да използваме тези бази – че не можем да ги използваме за защита на интересите на Америка – тогава НАТО се превръща в еднопосочна улица“, добави американският топ дипломат.

Рубио отиде още по-далеч, като заяви, че макар САЩ да не изискват от съюзниците си да участват с въздушни удари срещу Иран, отказът им да предоставят достъп до военни бази поставя под въпрос самия смисъл на алианса.

„Когато имаме нужда да използваме техните бази, а отговорът е „не“, тогава защо сме в НАТО? Това е въпрос, който трябва да бъде зададен“, каза той.

Коментарите му идват на фона на решения на няколко европейски държави да ограничат използването им на тяхна територия от американската армия.

