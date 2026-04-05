Хотелите по Северното Черноморие остават празни за Великден

В курорта "Златни пясъци" прогнозите са за около 20% спад на туристите спрямо предходни години=

По Великден традиционно курортите по Северното Черноморие посрещат много туристи, но тази година се отчита значително по-слаб интерес и по-малко резервации.

Според хотелиерите основните причини са по-ранният Великден и хладното време, както и несигурната икономическа обстановка и поскъпналите горива заради войната в Близкия изток.

Повечето хотели в Северното Черноморие ще отворят направо в началото на летния сезон, т.е. в началото на май. В курорта "Златни пясъци" прогнозите са за около 20% спад на туристите спрямо предходни години, заяви пред Нова тв Станислав Стоянов от Съюза на хотелиерите в "Златни пясъци".

Според него вина за ниската посещаемост по Великденските празници има и Министерството на туризма, което не е направило навреме реклама на страната ни.

Най-голяма заетост имат спа-хотелите, които успешно привличат целогодишно уикенд туристи, допълни Стоянов.

Традиционно около празниците за Великден регионът привлича гости основно от Румъния, макар че и там икономическата ситуация ограничава пътуванията. Туристите от северната ни съседка посещават морските ни курорти предимно с лични автомобили.

Интересът от други пазари остава слаб заради проблеми, свързани с несигурност при полетите.

На този фон прогнозите за предстоящия летен сезон остават неясни. От бранша посочват, че отпадането на част от ключови пазари, включително германския, и динамичната международна обстановка правят ситуацията трудна за предвиждане. Въпреки това се очаква част от туристите, които избягват дестинации в Близкия изток, да се насочат към българското Черноморие.

Хотелиерите по морето основно разчитат на засилен интерес от български туристи. Към момента заявките са за 10% ръст на цените на морската почивка това лято.