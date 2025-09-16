Медия без
Министър потвърди, че ракета е паднала върху къщата в Полша

Отговорността е на Русия, настоява премиерът Доналд Туск

18 Септ. 2025Обновена
За щастие нямаше жертви при разрушената къща
Полският министър-координатор на спецслужбите Томаш Семоняк потвърди, че ракета, изтреляна от полски самолет, е попаднала в една от къщите в село Вирики.

"По този повод ще има изявление. Всичко показва, че това е била ракета, изстреляна от наш самолет в защита на Полша, в защита на нашата родина, в защита на нашите граждани. Военните вече заявиха, че ще покрият всички щети", каза Семоняк пред телевизия tvn24.

Полска ракета, изстреляна от F-16, е ударила къщата в Полша, а не руски дрон, съобщи преди дни Rzeczpospolita.

По данни на изданието, полската ракета въздух-въздух AIM-120 AMRAAM, с тегло над 150 кг, е изстреляна от изтребител F-16, опитвайки се да свали руски дрон в небето. Системата за насочване обаче не сработила и ракетата паднала върху къщата.

Миналата седмица имаше безпрецедентно нарушаване на полското въздушно пространство от руски дронове. Всички дронове или фрагменти от тях са открити на различни места в източна Полша. 17-те намерени руски дрона са така наречените "примамки", без взривно вещество.

С изключение на един случай: във Вирики, Влодавска околия, Люблинско воеводство, близо до границата с Беларус, където "неидентифициран обект", както го нарича люблинската прокуратура, предизвика разрушаването на частна къща. "Обектът" повредил покрива, пробил тавана. Собствениците оцеляха - те съобщиха пред медиите, че са напуснали спалнята няколко минути преди останките да паднат вътре. Прокуратурата не съобщава какъв е "обекта" паднал върху къщата. 

"Цялата отговорност за щетите на къщата във Вирики пада върху авторите на безпилотната провокация, тоест Русия. Съответните служби ще информират обществеността, правителството и президента за всички обстоятелства на инцидента след приключване на производството. Долу ръцете от полските войници", написа по-късно премиерът Доналд Туск.

В същото време президентът на Полша Навроцки поиска обяснение от правителството на Туск за случая с падналата ракета.

Нова информация се появи и за дрона, който бе пуснат вчера над двореца Белведере във Варшава. Първоначално обявената информация от полския премиер Доналд Туск снощи беше, че двама беларуски граждани са пуснали дрона над район, който се явява забранена зона заради намиращите се държавни сгради.

Полицията днес уточни кои са арестуваните - 21-годишен гражданин на Украйна и 17-годишна девойка от Беларус, предаде полската TVP info. Вчера украинецът бе депортиран в родината си.

