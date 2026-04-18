Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Жилищните имоти са поскъпнали със 157% за 10 г.

Скокът на цените е четвъртият най-голям в ЕС

18 Апр. 2026
БГНЕС
Нашият ръст в цените на жилищните имоти е над два пъти по-висок от средния за ЕС.

Жилищата в България са на четвърто място по поскъпване в Европейския съюз. За четвъртото тримесечие на 2025 г. е отбелязан скок от 157% в сравнение с 2015 г., показва проучване на Евростат.

България е в групата на държавите, в които цените нарастват повече от двойно. Начело е Унгария, където цените почти са се утроили - ръстът там е 290%. В Топ 3 са още Португалия (180%) и Литва (168%). Само във Финландия има 3-процентов спад. 

Цените на жилищата у нас са се увеличили с 0,3% през четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо предходно, по данни на Националния статистически институт. Най-голям е скокът в Бургас - 4,4%, следван от Варна с 1,7%, а в Русе и Стара Загора се наблюдава спад с 1,7%. 

Средно за ЕС увеличението при цените на имотите е 64,9% от 2015 до декември 2025 г., а за последното тримесечие на 2025 г. е 5,5% спрямо същия период от 2024 г. Данните на Евростат показват постоянен растеж от края на 2023 г. насам.

За разлика от големия ръст в цените на имотите наемите поскъпват с около 20% средно за ЕС в рамките на 10-годишния период. Наемите у нас се повишават с 50%. За ЕС отново е начело Унгария с увеличение от 109%, следвана от Литва (88%), както и Ирландия и Полша - 76%. Най-малко е повишението във Франция - по-малко от 15%.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

имоти

ОЩЕ НОВИНИ ОТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?