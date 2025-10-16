Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Цените на жилищата в България са скочили с над 200% за 10 г.

Страната ни е челната петорка на ЕС и по скок на цените, и по дял на необитаваните домове

Днес, 09:16

Цените на жилищата са се повишили драстично в целия Европейски съюз през последните 10 години, а България е в челната петорка. Това показва доклад на ЕК  за строителството на домове в ЕС.

Между 2014 и 2024 г. апартаментите и къщите в ЕС са поскъпнали средно с 50%, но в Унгария, Литва, Чехия, Португалия, Естония, България и Полша номиналният ръст е надхвърлил 200%“, се посочва в  проучването. В същото време експертите подчертават, че реалното поскъпване е по-скромно и че единствено в Португалия има значително надценяване на имотите. 

Поскъпването на жилищата в България върви ръка за ръка с нарастващите средни доходи. Така номиналният ръст на цените на имотите е огромен, но реално той се компенсира със замогването на населението. 

Друга интересна констатация на ЕК е, че въпреки бума на ипотечни кредити България се отличава с нисък дял на задлъжнелите домакинства. Жилищните кредити продължават да нарастват на фона на много ниските лихвени проценти, се отбелязва в документа. 

 

Докладът на Брюксел очертава основните причини за бързото поскъпване на домовете в страните от ЕС.   

 

Тъмните прозорци

Проблемът с необитаваните имоти е голямо предизвикателство в целия ЕС - приблизително един на всеки шест имота в Европа е незает. Огромният брой незаети имоти ограничава наличните жилища и нажежава цените", се изтъква в доклада. Феноменът "тъмни прозорци", или "домове под ключ" е особено разпространен в Португалия, България, Румъния, Малта, Кипър и Унгария.

 

Туризмът 

Според доклада на ЕК, туризмът и краткосрочните наеми са сред основните причини за поскъпването на жилищните имоти в държави като Португалия, Испания, Гърция и др. 

„Увеличението на краткосрочните наеми в туристическите райони е тясно свързано с това на цените на жилищата и наемите“, заключават изследователите.

Възходът на платформи като Airbnb наруши традиционния пазар на недвижими имоти, тъй като допринесе за намаляване на предлагането на дългосрочни наеми.

Бумът на туристи и възходът на платформите за краткосрочно наемане и споделяне на жилища също са допринесли за увеличаване на наемите и цените на жилищата - в центрове на градовете и в районите, където има исторически, културни и природни забележителности, заключава проучването.

 

Големите пари

ЕК посочва също, че в някои градски райони част от жилищния фонд е собственост на компании, като трайно ниските лихвени проценти по кредитите са насърчили търсенето от страна на "институционалните инвеститори.“ Застрахователни компании и пенсионни фондове, „са изиграли важна роля в повишаването на цените на имотите през последното десетилетие, особено в световните столици“, а в Португалия пенсионните фондове имат „значителна експозиция“, се казва в анализа. 

 

И пак бюрокрация

В страни като Португалия, Хърватия, Испания и Гърция „разрешенията за строеж са близо до исторически ниски нива“, според доклада. Една от причините е тромавата бюрокрация, пише в доклада на Брюксел: „В повечето страни от ЕС има фиксирани срокове за издаване на разрешително, вариращи от 3 седмици в Литва до 31 седмици в Португалия. Процесът на издаване на разрешителни в някои страни е обременен с комплексни изисквания за документация, което води до забавяния и административна тежест“.  

    ЕК
    Последвайте ни и в google news бутон

    Ключови думи:

    жилища, имоти, цени на жилищата

    Още новини по темата

    Борисов: Радев, ПП и Пеевски действат в синхрон
    15 Авг. 2025

    Гърция проверява чужденците с имоти
    10 Авг. 2025

    По морето се намери място за още хотели и вилни комплекси
    13 Юли 2025

    10 съвета от imoti.com при покупка на имот в Гърция
    01 Юли 2025

    Нови вилни селища никнат край София
    21 Юни 2025

    Спекулативният ръст на цените на жилищата спира
    21 Май 2025

    Сделките с жилища падат през първите три месеца на годината
    22 Апр. 2025

    Имотите на учителския синдикат били инвестиция за педагозите
    30 Март 2025

    Испания въвежда мерки заради високите цени на жилищата
    13 Яну. 2025

    Делът на българите със собствени жилища расте напук на скъпотията

    22 Дек. 2024

    Нотариусите искат 5 г. затвор за свидетели, излъгали в сделки с имоти
    23 Окт. 2024

    Най-голям ръст на сделките с имоти има в Бургас и Стара Загора
    04 Окт. 2024

    И наемите хвърчат - поне в големите градове
    14 Септ. 2024

    Финландия иска да забрани на руснаци да купуват имоти в страната
    02 Септ. 2024

    ОЩЕ НОВИНИ ОТ

    ТУШ Разгледай всички

    АВТОРИ

    ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
    ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
    ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
    СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
    ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар