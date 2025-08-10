Гърция проверява чужденците с имоти

Агенцията по приходите в Гърция започна мащабна проверка на чужденците, които притежават имоти в страната и има съмнение, че ги отдават под наем без да плашат данъци.

Поводът е протест на собственици на частни квартири в Аспровалта. Съгласно репортаж на държавната телевизия ЕРТ има официално оплакване до финансовите служби, че чужденци, предимно от балканските страни, отдават под наем имоти на свои сънародници в Аспровалта без да плащат данъци. Собствениците на частни квартири в туристическия град отчитат значителен спад на клиентите, което според тях се дължи на нелоялна конкуренция от страна на собственици от балканските страни, се посочва в жалбата.

Проверките се извършват активно не само в Аспровалта, но и в цяла Северна Гърция.

По данни на местните брокери българите в последните пет години са закупили десетки имоти в района на Аспровалта от апартаменти до вили.

Много от българските граждани дават обяви, че отдават имота си под наем за сезона чрез различни платформи, включително и в специални групи във Фейсбук. Гръцките власти въведоха допълнителна регулация на този пазар, за да спрат укриването на приходи и неплащане на данъци. Глобите започват от 5 хиляди евро и се удвояват при следващо нарушение, посочват адвокати.