След еврото все повече продавачи излизат на жилищния пазар

Илияна Кирилова На жилищният пазар в София се засилва присъствието на продавачи, закупили имоти през последните години, които сега тестват пазара с цел реализация на печалба.

След години на хроничен недостиг на предлагане на жилищния пазар в София брокерите отчитат признаци на обръщане на тенденцията.

В отделни столични райони през февруари вече се отчита осезаемо увеличение на броя активни оферти, включително подадени от собственици, придобили имоти през последните една-две години. В същото време купувачите подхождат по-предпазливо, а сделките се финализират по-бавно.

Това е един от изводите по време на конференцията Real Estate Business Forum, организирана от Imoti.net.

Анализ на Colliers, базиран на демографското развитие, издадените разрешения за строеж и въведените в експлоатация сгради, показва, че за първи път от осем години в някои части на столицата е възможно да се стигне до свръхпредлагане.

Паралелно се наблюдава влошаване на финансовата достъпност на жилищата. „Следим лихвените нива и съотношението между трудовия доход и цените на жилищата. През миналата година доходите нараснаха с около 10%, но ръстът на цените беше по-висок (20% за София, 15% - в останалите големи градове). Имотите стават по-малко достъпни за основните купувачи, които са местния пазар“, коментира Иглика Йорданова, управляващ партньор в компанията.

Според брокерите на недвижими имоти увеличението предлагане от началото на 2026 г. се дължи на това, че много продавачи са изчаквали приемането на еврото, за да активират плановете си за продажба.

"В конкретни райони на София броят на конкурентните оферти е нараснал значително. Ако миналата година имахме две-три конкурентни на нашите обяви, сега те са около десет. Случва се в рамките на седмица след определяне на цена за даден имот на пазара да излезе сходен апартамент с 50–60 хил. евро по-ниска офертна стойност“, посочи Спаска Шарланджиева, съосновател и управител на „Велдикс“.

Наблюденията на брокерите са, че на пазара се засилва присъствието на продавачи, закупили имоти през последните години, които сега тестват пазара с цел реализация на печалба.

Наблюдава се и друга тенденция. „Преди пет-шест години преобадаваха продавачите, които излизаха на пазара с нагласата да пробват много висока цена, защото пазарът го позволяваше. Днес средата е различна – започва ясно да се отсяват мотивираните продавачи“, коментира Момчил Кръстев от „Примо“.

Като цяло се потвърждават очакванията, че тази година жилищният пазар в София навлиза в по-балансирана фаза. Купувачите са по-внимателни, а по-широкият избор дава възможност за по-реалистично ценообразуване и по-голяма прозрачност в сделките – процес, който ще бъде определящ за динамиката през следващите месеци.