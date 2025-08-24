Медия без
Все повече руснаци и британци разпродават имотите си у нас

За първото полугодие БНБ отчете отлив на капитали в недвижимости за 10.8 млн. евро

Днес, 07:20
По данни на Агенцията по вписванията в края на 2018 г. руски граждани са собственици на над 7470 имота в България, основно в Бургаска и Варненска области. След това покупките секнаха и много от руснаците започнаха да продават жилищата си.
Все повече чужденци разпродават недвижимите имоти, които са закупили у нас. За първото полугодие БНБ отчете 10.8 млн. евро отлив на този вид инвестиции, при отрицателен нетен поток от 1.1 млн. евро за януари – юни 2024 г.

БНБ не дава данни чужденци от кои държави най-вече разпродават недвижимостите си у нас, но в последните пет-шест години на първо място неизменно са руснаците. 

Тенденцията на освобождаване от имотите, които руснаци придобиха в голямата вълна отпреди 10-15 години, започна още в периода 2017-2018 г. Тогава руската рубла се срина и за руските граждани стана неизгодно да почиват в България. По това време руските банки вдигнаха лихвите по заемите, с които бяха купени голяма част от жилищата по българското Черноморие, и много собственици изпаднаха в затруднение да ги изплащат.

Ковид-пандемията, избухването на войната в Украйна и последвалите санкции срещу Русия засилиха още повече процеса на продажби. Заради санкциите руснаците с имоти у нас са силно затруднени да ги посещават. Директни полети до България няма вече четвърта година, затова те пристигат у нас основно през Турция, с което транспортните им разходи се удвояват. Визите също са бариера.

Опасност от проблеми застрашава и британците с имоти в България. По данни на брокери расте броят на граждани от Обединеното кралство, които се отказват от имотите си у нас.

Привлечени от изключително ниските за тях цени, както и ниските разходи за живот и добър климат, много британци се сдобиха с втори дом в България след влизането на страната ни в ЕС, а някои заживяха тук за постоянно. За разлика от руснаците, които купуват ваканционни апартаменти основно в морските курорти, британците предпочитат къщи с дворове във вътрешността на страната.  България обаче вече не е толкова евтина за тях страна.

Не бива да се пренебрегва и Брекзит – излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз доведе до несигурност за много британски граждани с имоти в България. Някои побързаха да се отърват от българските си къщи и поради трудности с визи, права на пребиваване или поради страх от бъдещи промени в законодателството на ЕС.

Например, тази година от 2 април Обединеното кралство спря свободния достъп на българи с цел туризъм на своя територия - пътуващите вече трябва да кандидатстват за специално електронно разрешително още преди да са тръгнали. Много британци може би са очаквали реципрочни мерки и от наша страна. Все пак България обяви преди месец, че осигурява бърз достъп на британци в страната ни чрез електронни гейтове, разположени на всички летища.

Има и друга причина за продажби от страна на британски граждани. Много от тях купиха имоти у нас преди финансовата криза, която ни сполетя през 2010 г. Тя доведе до срив на цените на имотния пазар, особено ново строителство, и така инвестициите на британците се оказаха губещи. През последните две-три години има силно повишение на цените на жилищата в България, което ги стимулира да продадат българските си имоти на печалба.

