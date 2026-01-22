Еврото доведе до взрив на сделките с имоти

Повечето анализатори на пазара на недвижими имоти очакват повишение на цените на жилищата с между 5 и 10% през 2026 г. спрямо 2025 г.

Висока активност на пазара на недвижими имоти в края на 2025 г. отчитат и брокери, и Агенцията по вписванията.

Общият брой продажби за страната през четвъртото тримесечие на 2025 г. достига 67 175, спрямо 58 184 през третото тримесечие, 56 010 през второто тримесечие и 45 144 през първото тримесечие на 2025 г. Ръстът на сделките между първото и последното тримесечие на м. г. е над 30%, а спрямо последното тримесечие на 2024 г. е със 7% повече, когато броят на сделките е бил 60 429.

Катализатор

Традиционно през последното тримесечие на годината се наблюдава ускорено сключване на сделки, свързано с желанието на купувачи и инвеститори да ги финализират преди края на финансовата година. Според агенцията за недвижими имоти "Имотека" въвеждането на еврото е изиграло ролята на сериозен катализатор за част от купувачите и ги е тласнало да вложат спестяванията си в жилища.

"Допълнителен фактор за тях бе и очакването за повишение на цените на имотите след въвеждането на еврото, подкрепено от опита на други държави от еврозоната. Това рефлектира в повече сделки в брой, но зависимостта от банковото кредитиране тепърва ще се откроява у нас", коментира Явор Пейчев, изпълнителен директор на "Имотека".

"2025 г. завърши с висока активност на пазара на жилищни имоти, но и с една по-зряла и балансирана пазарна динамика. След периода на агресивен ръст в предходни години, пазарът през 2025 г. премина към фаза на "по-прецизно" поведение от страна на участниците", отбелязват от агенцията за недвижими имоти Arco Real Estate.

Според техните наблюдения купувачите вече са значително по-внимателни при вземането на решения - те по-дълго подбират оферти и провеждат огледи и са по-чувствителни към цената, качеството и локацията. В същото време продавачите са започнали да се адаптират към новата реалност и да коригират очакванията си за цената, особено при продажба на стари жилища. Все по-често се наблюдават по-реалистични стартови цени и по-голяма готовност за преговори, което подпомага реализирането на сделки, посочват от Arco Real Estate.

София остава водещ двигател на пазара на недвижими имоти с най-осезаемото ускорение на активността и най-много сделки с жилища ново строителство. Броят на продажбите в столицата е 12 156 за четвъртото тримесечие, спрямо 9238 за третото тримесечие, следвано от 10 647 през второто тримесечие и 8588 през първото на 2025 г. Това означава ръст от 24% спрямо предходното тримесечие.

Втори по значимост е пазарът в Пловдив - с висока ликвидност, стабилно търсене и нарастващ интерес както от крайни купувачи, така и от инвеститори. В Града под тепетата се отчита ръст от 27% на вписаните сделки - 6038 за последното тримесечие, съпоставено с 4408 за третото тримесечие, с което той изпреварва София, Варна и Бургас по темп на нарастване.

Във Варна са вписани 4291 продажби, спрямо 3870 за третото тримесечие, следвани от 3695 за второто тримесечие на 2025 г. и 3099 за първото. Ръстът през четвъртото тримесечие спрямо третото е по-умерен - 11%, което подсказва по-зрял пазар с равномерно търсене.

Цени

Агенциите за недвижими имоти отчитат около 15% ръст на средната цена на квадратен метър през 2025 г., което отново ни поставя сред водещите пазари в ЕС по растеж на цените на жилищата.

В София ръстът на цените е най-отчетлив при 2-стайните и 3-стайните жилища, които поскъпват с около и над 20% на годишна база, посочват от "Имотека".

Най-активен продължава да бъде пазарът на жилища в строеж. Завършените и напълно обзаведени имоти, готови за нанасяне, са силно ограничени и се реализират почти веднага след излизането им на пазара.

Според "Имотека" в последните месеци на 2025 г. е нараснал делът на сделките, реализирани със собствени средства на купувачите в София. Ако към средата на годината без заеми са се случвали около 30% от покупките в столицата, то в края ѝ те представляват вече 45%.

Пловдив остава градът, който води пред останалите по отношение на ипотечното кредитиране, казват от "Имотека". Пазарът на ново строителство става все по-активен и достига 15% от сделките през последното тримесечие на 2025 г. Най-активно е изграждането на нови проекти в районите "Смирненски", "Западен", "Гребната база", "Остромила". Най-желаните квартали остават "Тракия" и "Кършияка".

Активен е пазарът и на къщи в града и околните населени места - тези сделки формират около 12% от всички през 2025 г. Популярни остават районите както на Родопската яка, така и по Южната дъга.

Пловдивските клиенти са и най-бързо сключващите сделки на фона на тези в останалите големи градове. Средно след 4 огледа се реализират сделките в града през периода, докато в София и Варна клиентите се нуждаят от 6 до 10 огледа, съобщават от "Имотека".

Със 17% средно се покачват цените във Варна за цялата 2025 г. Повишението, за разлика от столицата, е равномерно разпределено между типовете имоти. Най-популярни за клиентите остават кварталите "Изгрев", "Виница", "Владиславово", "Кайсиева градина", "Левски", "Чайка".

Според брокерите по-стриктните мерки на банките към края на годината са съумели да отсеят част от купувачите без достатъчно пари за самоучастие. На това се дължи и частичното успокояване на пазара, настъпило с началото на есента.

"Тази тенденция предстои да се разгърне през 2026 г. - участници на жилищния пазар ще останат хората със спестени средства, както и тези със сигурни и устойчиви доходи, а личната необходимост от дом ще играе ключова роля при решението за покупка", коментира Явор Пейчев.

"Повечето анализи на пазара очакват повишение на цените на жилищата с между 5 и 10% през 2026 г. спрямо 2025 г.", прогнозира Петър Мастиков от Националния регистър за ново строителство и реконструкции. Според него пикът на поскъпването е преминат през 2024 и 2025 г., "паническите" покупки са приключили и сега купувачите ще са по-разумни и няма да бързат да купуват на всяка цена.

За успокояване на цените ще помогне и увеличеното предлагане на нови имоти, което вече се наблюдава в последния месец.