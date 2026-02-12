На жилищния пазар на мода излизат гаражите

Брокери очакват спекулативните купувачи на пазара на недвижими имоти да се насочат към покупката на гаражи.

Покупките на жилищни имоти с цел препродажба на по-висока цена ще спаднат драстично през 2026 г. Причината е несигурността по отношение на цените в следващите месеци, както и нагласите на потребителите. Това се посочва в анализ на "Адрес Недвижими имоти" за основните тенденции на жилищния пазар през тази година.

Спекулативните купувачи обаче по всяка вероятност ще се насочат към покупката на гаражи, смятат от “Адрес”.

Данните сочат, че България е трета по ръст на продажбите на нови автомобили в Европейския съюз през 2025 г. - 15% на годишна база. Това от една страна повишава търсенето на гаражи. От друга страна, покупката им е разумна и ликвидна инвестиция, защото не е свързана с допълнителни разходи, както жилищния имот. Освен това по-ниската абсолютна стойност на гаражите и паркоместата ги прави по-достъпни за по-голям брой потребители.

И все пак цените на гаражите в големите градове достигат впечатляващи нива. В София те варират между 20 000 и 50 000 евро в зависимост от големината и локацията. В по-централни софийски райони цените на гаражите достигат и до 70 000-80 000 евро.

Между 15 000 и 40 000 евро вървят цените на гаражите в останалите големи градове – Пловдив, Варна и Бургас.



ЦЕНИТЕ НА ЖИЛИЩАТА

„Въпреки немалкото въпросителни на пазара, големият въпрос дали цените на жилищата ще паднат през 2026 г. има почти сигурен отговор и той е „не“, коментира Гергана Тенекеджиева, изп. директор на “Адрес”.

Според нея цените биха претърпели спад, ако масово се появят продавачи с нужда от пари. Към момента собствениците, които спешно продават, без да реализират печалба, са едва 8%. Останалите не са склонни на сериозни компромиси спрямо пазарната цена на имота.

Делът на купувачите на жилища с инвестиционна цел ще падне наполовина – от 25% средно за 2025 г. той ще стане 10-15% в предстоящите месеци, прогнозират от агенцията. Тенденцията ще важи както за хората, купуващи на зелено с цел излизане от инвестицията след Акт 16, така и за онези, които купуват на вторичния пазар, разчитайки на естествения ръст на цените.

Така пазарът през 2026 г. ще бъде движен основно от покупки на жилища за лично ползване, които ще надминат 70% от всички сделки. Също над 70% от сделките ще бъдат реализирани с банков кредит.

С около 15-20% бе ръстът на цените в четирите големи града на страната за последната година. Средната цена на двустаен апартамент в София достигна 2500 евро на квадратен метър, а на тристаен - 2600 евро.

Във Варна няма особена разлика - и двустайни, и тристайни жилища са с цени малко над 1800 евро на кв. м.

В Пловдив сделките се случват на нива средно 1540 и 1590 евро на кв.м, а в Бургас двустайните вървят 1500 евро на кв.м, докато тристайните - 1400 евро.

По данни на “Адрес” към края на 2025 г. делът на сделките с отстъпка е нараснал до 45%, но отбивът от цената е символичен – между 2% и 8%.



НАЕМИ

Пазарът на наеми през 2025 година не търпи съществени изменения – нито по отношение на активността, нито по отношение на ценовите нива, посочват от агенцията.

Средният наем на 1-стайните жилища е около 480 евро, на 2-стайните варират между 600 и 700 евро, а при 3-стайните цената е 800 до 1000 евро.