Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Над половин милион българи нито учат, нито работят

Днес, 15:52
Много млади българи нито учат, нито работят
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
Много млади българи нито учат, нито работят

1,042 млн. българи на възраст 15 - 64 г. са икономически неактивни, като от тях само 43,1% учат. Това означава, че малко над 590 000 лица в страната нито учат, нито работят. Това сочат данните на НСИ относно работната сила през второто тримесечие на годината. По-голям е броят на жените – те са 585,9 хил., при 456,1 хил. мъже.

Спрямо първото тримесечие на годината се наблюдава намаляване на икономически неактивните лица, тогава те са били 1 062 000, а спрямо второто тримесечие на миналата година се наблюдава минимално увеличение – тогава те са били 1 030 000, като делът на учащите е почти същият - 43%.

Продължава да намалява броят на обезкуражените лица, т.е. тези лица, които желаят да работят, но не си търсят работа, тъй като смятат, че няма да открият подходящата за тях. За настоящото тримесечие те са 15 500, или 1,5% от икономически неактивните лица в същата възрастова група. За същия период на миналата година, те са били 21 000, или се наблюдава спад с 26%.

Данните показват, че безработните лица през второто тримесечие на 2025 г. са над 110 000, от които 60 800 са мъже и близо 50 000 са жените. Коефициентът на безработица е 3,6%, съответно 3,8% при мъжете и 3,5% при жените. Най голям е делът на безработните, които имат средно образование – 52,2% от всички безработни.

Продължително безработни (от една година или повече) са 46 800 души, или 42,4% от всички безработни лица. Заетите лица през второто тримесечие на 2025 г. са 2 934 000, от които 1 974 200, или 67,3% от всички заети, работят в сектора на услугите. 

От наетите 1,9 млн. души - 74,9%, работят в частния сектор. В обществения работят 639 800 души.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

безработица, работна сила

Още новини по темата

5000 безработни българи заминаха за чужбина
16 Юни 2025

Близо 15 000 ваучера за безплатно обучение са раздадени през февруари
17 Март 2025

Безработицата у нас е "нездраво" ниска, твърди БСК

03 Дек. 2024

Под 5% от висшистите са безработни
29 Юли 2024

До дни се слага край на схемата с френската безработица
24 Юли 2024

ГЕРБ затваря кранчето на лесните пари за безработица
12 Юли 2024

София надвива 10 области накуп по работещи
11 Май 2024

България се оказа с драстичен ръст на младежка безработица

05 Май 2024

Благоевград е шампион по европомощи за безработица
16 Апр. 2024

НАП напомни кой се осигурява сам за здраве
09 Яну. 2024

Здравната вноска за безработните остава 28,40 лв.
20 Яну. 2023

Защо да учим енергетика в Университет по хранителни технологии
15 Ноем. 2022

Рейтинг 2022: Приложението на дипломата е най-ниско при туризма
14 Ноем. 2022

Безработните печелят още 2 месеца по-ниски здравни вноски
07 Февр. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар