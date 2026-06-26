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ЕС иска до 2028 г. да се оправим със свръхдефицита

26 Юни 2026
Светослав Терзиев

За преодоляване на ситуацията със свръхдефицита, Европейският съвет препоръча на България да сложи край на проблема най-късно до 2029 г.

До 15 октомври 2026 г. България трябва да предприеме ефективни действия и да представи необходимите мерки заедно със своя Проект на бюджет за 2027 г., който да бъде представен на Комисията и на Еврогрупата.

След това България следва да докладва за постигнатия напредък най-малко на всеки шест месеца — на 30 април и на 15 октомври, докато прекомерният дефицит не бъде коригиран.

До 2028 г. на България се разрешава да надвишава максималните темпове на растеж на нетните разходи в сравнение с максимални темпове на растеж на нетните приходи, като това може да продължи и след 2028, но само ако е свързано с отбраната.

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процедура за свръхдефицит

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