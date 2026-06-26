ЕС иска до 2028 г. да се оправим със свръхдефицита

За преодоляване на ситуацията със свръхдефицита, Европейският съвет препоръча на България да сложи край на проблема най-късно до 2029 г.

До 15 октомври 2026 г. България трябва да предприеме ефективни действия и да представи необходимите мерки заедно със своя Проект на бюджет за 2027 г., който да бъде представен на Комисията и на Еврогрупата.

След това България следва да докладва за постигнатия напредък най-малко на всеки шест месеца — на 30 април и на 15 октомври, докато прекомерният дефицит не бъде коригиран.

До 2028 г. на България се разрешава да надвишава максималните темпове на растеж на нетните разходи в сравнение с максимални темпове на растеж на нетните приходи, като това може да продължи и след 2028, но само ако е свързано с отбраната.