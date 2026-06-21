“Прогресивна България" вече говори за актуализиране на всички данъчни оценки

Броени дни след като премиерът Румен Радев обяви, че управляващите обмислят прогресивен данък сгради за собствениците на повече имоти, от партията заговориха за друго решение - актуализиране на всички данъчни оценки. Ако се стигне до такова решение, това означава по-висок данък сгради и такса смет за всички собственици, както и по-високи приходи в общинските бюджети по линия на друг налог - при възмездните сделки с имоти.

Това стана ясно от интервю на депутата от ПБ Стефан Белчев за БНР. Белчев обяви и друга новина - управляващите планират плавно въвеждане на лично участие в плащането на осигуровки и за държавните служители.

Както “Сега” писа, Радев лансира идея собствениците на повече на брой имоти да плащат по-висока ставка данък сгради. По начина, по който бе обявена, тази идея е спорна и трудна за реализация, като самият Радев призна, че е необходимо обвързването на информационните системи на всички общини, за да е ясно кой къде какво притежава. Сега Белчев говори за друго решение - актуализация на данъчните оценки, което би засегнало всички собственици.

Знаете, че данъчните оценки не са актуализирани от 2009 г., а междувременно стойностите на имотите нарасна многократно, изтъкна Белчев. Актуализирането на данъчните оценки е препоръка и на ОИСР, и на МВФ. По данни за 2023 и 2024 приходите от данък сгради са в размер на около 0.2 % от БВП при 2% от БВП за Гърция. Белчев не хвърли повече светлина за какъв процент на актуализация се мисли и дали това ще стане още в бюджет 2026.

Управляващите обмисля и плавно въвеждане на лична осигуровка за държавните служители, но това ще бъде направено по начин, така че да се компенсира загубата на доход за преходния период. Не трябва да се допусне реално намаляване на чистия месечен доход, изтъкна Белчев и припомни, че когато личните осигуровки за държавните служители са премахнати, заплатите им са били намалени. Законопроект в тази посока вече внесе ДБ, като предложи 2% начална вноска, която през 2027 година да се увеличи на 5%, а прз 2028 - 14%. Ясно е, че при въвеждане на компенсаторен механизъм големи икономии за бюджета няма да има. Белчев не спомена за каква стартова вноска мисли ПБ.

На въпрос за отвързването на механично свързаните със средните работни заплати възнаграждения в различни сектори Белчев отговори, че още няма крайно решение, но въвеждането им е било грешка.

Управляващите ще се опитват да повишат събираемостта на данъците, без да вдигат ставки, чрез мощна дигитализация и изкустве интелект и в НАП и митниците, каза още Белчев. Дори 5% да изсветлим икономиката, това е равносилно на стотици милиони допълнителни приходи, даде пример Белчев.