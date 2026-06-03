ЕК препоръча процедура за свръхдефицит за България

Европейската комисия смята, че България трябва да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Това стана ясно на днешния брифинг на ЕК в рамките на пролетния семестър. Същинското решение предстои - то се взима от Икономическия и финансов съвет на ЕС. България ще бъде зорко наблюдавана в идните месеци за състоянието на приходите и разходите и мерките, които взима правителството.

България вече не изпълнява критерия за бюджетен дефицит до 3% от БВП, обясни еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис. За 2026 г. се очаква дефицитът в обществения сектор да достигне 4,1%, а през 2027 г. - 4,3%. Според ЕК основите причини за влошаването на бюджетните дисбаланси са: нездравото увеличение на заплатите в публичния сектор, включително в отбраната и сигурността, големият ръст на социалните разходи, автоматичното индексиране на пенсиите и други разходи, както и наливането на значителни суми в Българския енергиен холдинг (БЕХ).

Днес ЕК отправи следните препоръки към българското правителство:

Увеличаване на разходите и готовността за отбрана, като се осигури ефективност на разходите и постепенно адаптиране на бюджета към структурно по-високите отбранителни разходи.

Всички мерки, предприети за смекчаване на високите цени на енергията, да са временни и добре прицелени - да са насочени към уязвимите домакинства или за подкрепа на енергоемките предприятия, при запазване на мерките за пестене на енергия.

Предприемане на мерки за справяне със "сивата" икономика и за подобряване на справедливостта на данъчната система (неплащането на данъци ощетява и хазната, и коректните данъкоплатци).

България трябва да повиши събираемостта на данъците, включително чрез подобряване на събирането на просрочени задължения, с подкрепа за спазване на данъчното законодателство и разширяване на приходната база.

Осигуряване на непрекъснатост на реформите и инвестициите, осъществявани по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Засилване на усилията за изпълнение на програмите за сближаване.

Въпросните препоръки са добре познати. Очаква се междувременно правителството да направи смели реформи и да постави под контрол бюджетните разходи. Ако се окаже, че големият дефицит не се смъква, тогава София ще получи предписания от ЕК за конкретни мерки. А при неизпълнение ще последват и санкции - глоби и рязане на еврофинансиране.

Ето и повече детайли от препоръките: