Кризата с авиогоривото в Германия ще засегне 20 милиона пътници

ЕПА/БГНЕС архив Според шефа на ADV някои дестинации вече изобщо няма да се обслужват, а други ще имат по-малко полети, които ще струват повече.

В близко бъдеще най-вероятно ще се наложи отмяна на полети и повишаване на цените на авиотранспорта. Това предупреди асоциацията на германските летища (ADV), алармирайки за очертаващ се тежък дефицит на самолетно гориво, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Опасяваме се, че ще бъдат отменени още полети, особено от нискотарифните авиокомпании и до дестинации с по-малко значение за туризма", заяви изп. директор на ADV Ралф Байзел пред неделното издание на вестник "Велт".

Според него при най-добрия сценарий броят на пътниците за 2026 г. ще остане същият.

"А при най-лошия сценарий някои летища ще се сблъскат със спад на капацитета с 10%. Екстраполирано за всички летища, това би засегнало около 20 милиона пътници", обясни Байзел.

По думите му, в такъв случай някои дестинации вече изобщо няма да се обслужват, а други ще имат по-малко полети, които ще струват повече.

Войната в Иран прекъсна доставките на петрол през Ормузкия проток, което повишава цената на самолетното гориво и вече кара някои авиокомпании да отменят полети.

"Цените на керосина са два пъти по-високи, отколкото преди войната вече повече от два месеца. Не очакваме ситуацията да се нормализира и през следващите месеци - добави Байзел. - Дори и да има керосин, авиокомпаниите няма да могат да оперират много полети на печалба при тези цени."