Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Европа има авиационно гориво само за 6 седмици

16 Апр. 2026
Фатих Бирол ръководи Международната енергийна агенция
„Европа разполага със запаси от авиационно гориво за около шест седмици“, заяви ръководителят на Международната енергийна агенция Фатих Бирол в интервю за агенция АП.

„В Европа ни остават запаси от гориво за самолети приблизително за шест седмици. Ако не успеем да отворим Ормузкия проток... мога да кажа, че скоро ще чуем новини, че някои полети от град А до град Б може да бъдат отменени поради недостиг на гориво“, каза той.

Бирол определи ситуацията с Ормузкия проток като „най-голямата енергийна криза, с която някога сме се сблъсквали“.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Европа, авиационно гориво, Иран

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

