Европа има авиационно гориво само за 6 седмици

„В Европа ни остават запаси от гориво за самолети приблизително за шест седмици. Ако не успеем да отворим Ормузкия проток... мога да кажа, че скоро ще чуем новини, че някои полети от град А до град Б може да бъдат отменени поради недостиг на гориво“, каза той.

Бирол определи ситуацията с Ормузкия проток като „най-голямата енергийна криза, с която някога сме се сблъсквали“.