Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Евакуираха австралийския премиер заради китайска трупа

Днес, 06:38
Shen Yun Performing Arts е основана от практикуващи Фалун Гонг 
Shen Yun Performing Arts е основана от практикуващи Фалун Гонг 

Австралийският министър-председател Антъни Албанезе беше спешно евакуиран от официалната си резиденция „The Lodge“ в Канбера. Мярката беше предприета след получена по имейл заплаха, според която около сградата са поставени експлозиви. Имейлът, написан на мандарин, е бил насочен срещу американската трупа Shen Yun Performing Arts, която е забранена в Китай и има планирани участия в Австралия през този месец.

Говорител на Shen Yun потвърди, че заплахата е била докладвана на австралийските власти веднага след получаването ѝ. В съобщението се твърдяло, че ако представленията не бъдат отменени, резиденцията ще бъде „превърната в руини“.

Австралийската федерална полиция (AFP) отказа да коментира източника на имейла, но потвърди, че се наблюдава сериозен ръст на политически мотивираните заплахи. През последната финансова година (2024/25) са разследвани 950 подобни инцидента, което е с 63% повече спрямо предходните четири години взети заедно.

През януари 2026 г. китайското консулство в Мелбърн публично обвини Shen Yun в разпространение на „заблуди и ереси“, твърдейки, че спектаклите съдържат скрити политически елементи. Към момента няма официални доказателства, свързващи чуждо правителство директно с имейл заплахата.

Властите извършиха щателна проверка на района и не откриха опасни предмети. Албанезе се завърна в резиденцията си няколко часа по-късно и подчерта важността на запазването на спокойствие.

По време на събитие в Мелбърн в сряда, Албанезе заяви: „Това е просто напомняне – използвайте всяка възможност да казвате на хората: „Намалете напрежението, за бога!“. Не можем да приемаме тези неща за даденост”. Той изрази благодарност към правоприлагащите органи и екипите по национална сигурност за защитата на обществения ред и изборните длъжностни лица. 

Въпреки заплахите, организаторите потвърдиха, че турнето на Shen Yun започва по план в Голд Коуст и ще премине през няколко големи австралийски града през март при засилени мерки за сигурност.

 

Коя е трупата?

Shen Yun Performing Arts е основана през 2006 г. от практикуващи Фалун Гонг (духовно движение, преследвано в Китай), които живеят в изгнание в САЩ. Тяхната основна цел е да възродят „5000 години традиционна китайска култура“, която според тях е била систематично унищожавана от Китайската комунистическа партия (ККП) по време на Културната революция. Името „Shen Yun“ се превежда буквално като „красотата на танцуващите божествени същества“. Връзката с Фалун Гонг е най-дискутираният аспект на Shen Yun. Макар рекламите да наблягат на културната история, втората половина на спектакъла често съдържа силни политически и религиозни послания

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Австралия, Антъни Албанезе

Още новини по темата

16 са убитите при стрелбата на плажа Бонди в Сидни
14 Дек. 2025

"Редит" съди Австралия за забраната на социалните мрежи за деца

12 Дек. 2025

Забрана за интернет профили на деца в Австралия бе срещната на нож
03 Дек. 2025

Австралия узакони правото на почивка след работния ден
26 Авг. 2025

Австралия забранява YouTube за непълнолетни
30 Юли 2025

Огромни наводнения в Австралия убиха 5-има и блокираха 50 000 души
24 Май 2025

Управляващите левоцентристи спечелиха изборите в Австралия
03 Май 2025

Градче в Австралия си търси лекар срещу 500 000 долара
28 Март 2025

Австралия наложи данък "новини" на Meta и Google
16 Дек. 2024

Над 300 проби от смъртоносни вируси изчезнаха от лаборатория в Австралия
11 Дек. 2024

Австралия забрани деца под 16 години да ползват социалните мрежи
29 Ноем. 2024

Австралия забранява достъпа до социални мрежи на деца до 16 г.
07 Ноем. 2024

Крал Чарлз III няма да пречи на Австралия да отмени монархията
12 Окт. 2024

В Австралия влиза в сила закон за "правото на изключване"
22 Авг. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: След "радикалния завой" БСП заседна на старото място
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?