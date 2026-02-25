Евакуираха австралийския премиер заради китайска трупа

Австралийският министър-председател Антъни Албанезе беше спешно евакуиран от официалната си резиденция „The Lodge“ в Канбера. Мярката беше предприета след получена по имейл заплаха, според която около сградата са поставени експлозиви. Имейлът, написан на мандарин, е бил насочен срещу американската трупа Shen Yun Performing Arts, която е забранена в Китай и има планирани участия в Австралия през този месец.

Говорител на Shen Yun потвърди, че заплахата е била докладвана на австралийските власти веднага след получаването ѝ. В съобщението се твърдяло, че ако представленията не бъдат отменени, резиденцията ще бъде „превърната в руини“.

Австралийската федерална полиция (AFP) отказа да коментира източника на имейла, но потвърди, че се наблюдава сериозен ръст на политически мотивираните заплахи. През последната финансова година (2024/25) са разследвани 950 подобни инцидента, което е с 63% повече спрямо предходните четири години взети заедно.

През януари 2026 г. китайското консулство в Мелбърн публично обвини Shen Yun в разпространение на „заблуди и ереси“, твърдейки, че спектаклите съдържат скрити политически елементи. Към момента няма официални доказателства, свързващи чуждо правителство директно с имейл заплахата.

Властите извършиха щателна проверка на района и не откриха опасни предмети. Албанезе се завърна в резиденцията си няколко часа по-късно и подчерта важността на запазването на спокойствие.

По време на събитие в Мелбърн в сряда, Албанезе заяви: „Това е просто напомняне – използвайте всяка възможност да казвате на хората: „Намалете напрежението, за бога!“. Не можем да приемаме тези неща за даденост”. Той изрази благодарност към правоприлагащите органи и екипите по национална сигурност за защитата на обществения ред и изборните длъжностни лица.

Въпреки заплахите, организаторите потвърдиха, че турнето на Shen Yun започва по план в Голд Коуст и ще премине през няколко големи австралийски града през март при засилени мерки за сигурност.

Коя е трупата?

Shen Yun Performing Arts е основана през 2006 г. от практикуващи Фалун Гонг (духовно движение, преследвано в Китай), които живеят в изгнание в САЩ. Тяхната основна цел е да възродят „5000 години традиционна китайска култура“, която според тях е била систематично унищожавана от Китайската комунистическа партия (ККП) по време на Културната революция. Името „Shen Yun“ се превежда буквално като „красотата на танцуващите божествени същества“. Връзката с Фалун Гонг е най-дискутираният аспект на Shen Yun. Макар рекламите да наблягат на културната история, втората половина на спектакъла често съдържа силни политически и религиозни послания