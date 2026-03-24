Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Австралия отменя митата за коли, вино, шоколад от ЕС

Сделката между Брюксел и Канбера ще спести по €1 млрд. годишно на европейския бизнес

Днес, 09:21
През миналата година износът на ЕС за Австралия е достигнал 37 млрд. евро. 

ЕС ще може да изнася без мита към Австралия над 99% от своите стоки. За автомобилите, виното, шоколада и редица преработени продукти таксите ще отпаднат още от първия ден, а за ключови земеделски стоки като сирената ще има 3-годишен преходен период. 

Това става възможно, след като Брюксел и Канбера договориха амбициозно споразумение за свободна търговия, съобщи БНР. 

Споразумението за свободна търговия ще спести на европейските компании около 1 млрд. евро годишно от мита, които в момента се плащат за износ към Зеления континент.  През 2025 г. ЕС е изнесъл стоки за Австралия на стойност 37 милиарда евро. 

Споразумението предвижда предпазни механизми за чувствителни сектори. За продукти като говеждо, овче и козе месо, захар, ориз и някои млечни продукти ще има квоти и ще се активират временни защитни мерки при рязко нарастване на вноса.

ЕС и Австралия ще задълбочат сътрудничеството си и в сферата на сигурността и отбраната. Двете страни обявиха по-тясна координация по стратегически въпроси, съвместни действия при кризи, партньорство в сферите киберсигурност, морска и космическа сигурност, противодействие на хибридни заплахи, изкуствен интелект. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Австралия, търговско споразумение

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?