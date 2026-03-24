Австралия отменя митата за коли, вино, шоколад от ЕС

През миналата година износът на ЕС за Австралия е достигнал 37 млрд. евро.

ЕС ще може да изнася без мита към Австралия над 99% от своите стоки. За автомобилите, виното, шоколада и редица преработени продукти таксите ще отпаднат още от първия ден, а за ключови земеделски стоки като сирената ще има 3-годишен преходен период.

Това става възможно, след като Брюксел и Канбера договориха амбициозно споразумение за свободна търговия, съобщи БНР.

Споразумението за свободна търговия ще спести на европейските компании около 1 млрд. евро годишно от мита, които в момента се плащат за износ към Зеления континент. През 2025 г. ЕС е изнесъл стоки за Австралия на стойност 37 милиарда евро.

Споразумението предвижда предпазни механизми за чувствителни сектори. За продукти като говеждо, овче и козе месо, захар, ориз и някои млечни продукти ще има квоти и ще се активират временни защитни мерки при рязко нарастване на вноса.

ЕС и Австралия ще задълбочат сътрудничеството си и в сферата на сигурността и отбраната. Двете страни обявиха по-тясна координация по стратегически въпроси, съвместни действия при кризи, партньорство в сферите киберсигурност, морска и космическа сигурност, противодействие на хибридни заплахи, изкуствен интелект.