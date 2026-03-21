Москва предложила да инсценира покушение срещу Орбан

Руската Служба за външно разузнаване (СВР) е предложила да бъде инсценирано покушение срещу министър-председателя на Унгария Виктор Орбан, за да се повиши изборният му рейтинг в навечерието на априлските избори. Това съобщава The Washington Post, позовавайки се на документи.

Вътрешни документи на СВР, с които изданието се е запознало и които са били потвърдени от разузнаването на една от европейските държави (не се уточнява коя), сочат, че покушение срещу Орбан би могло да измести възприемането на изборите от рационална към емоционална плоскост, в която ключови теми ще бъдат „държавната сигурност и стабилността“, а не социално-икономическото състояние на страната.

В момента партията на основния опонент на Виктор Орбан - Петер Мадяр - се смята за фаворит в надпреварата, а повече от половината жители на Унгария са недоволни от ситуацията в страната, се казва в доклада на СВР.

Не е известно на какво ниво е била обсъждана тази идея. В Кремъл определиха информацията като „поредния пример за дезинформация“.

Както отбелязва The Washington Post, Москва е силно заинтересована от победата на Орбан на парламентарните избори през април, тъй като Будапеща нееднократно е възпрепятствала реализирането на ключови политически инициативи на ЕС и е служила на Кремъл като „връзка с американските консерватори с надеждата за създаване на нов постлиберален световен ред“.

„Самата идея за покушение срещу Орбан показва колко високи са залозите за Москва в унгарската предизборна надпревара“, пишат журналистите.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс планира да посети Унгария през следващите дни, съобщи Reuters, позовавайки се на свои източници.



Посещението на Ванс има за цел да демонстрира подкрепата на Съединените щати за унгарския премиер Орбан преди парламентарните избори в страната на 12 април .