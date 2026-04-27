Гърция отложи новите аптечки за коли за началото на 2027 г.

Дотогава те са само препоръчителни

Днес, 15:19
БНР пусна как изглежда бъдещата задължителна автомобилна аптечка на територията на Гърция
БНР пусна как изглежда бъдещата задължителна автомобилна аптечка на територията на Гърция

Гърция отлагат влизането в сила на новата наредба за съдържанието на аптечките в колите и правилата ще се прилагат от началото на следващата година като задължителни, а до края на настоящата година са препоръчителни, предава БНР.

Първоначално бе обявено, че новият тип автомобилни аптечки стават задължителни от 18 юни т.т. Времето за снабдяване с тях обаче се оказа кратко както за гръцките граждани, така и за чуждестранните туристи, коментират полицаи. Поради това изискването за нова аптечка със задължителни 16 артикула в нея ще влезе в сила от началото на следващата година.

Въпреки това властите препоръчват на шофьорите да се снабдят по-рано с всичко необходимо за оказване на първа помощ. Новият комплект аптечка за първа помощ трябва да отговаря на европейските технически изисквания. В комплекта трябва да има специално изотермично одеяло, медицинска маска за лице, различни видове медицински превръзки.

До края на тази година изискванията са само препоръчителни. От туристическите агенции коментират, че има различия за изискванията за различните европейски страни. Това налага туристите, които пристигат с автомобил, да си закупят отделна аптечка само за Гърция, но от следващата година, посочват още от националното радио.

Иначе изискването за новите автоаптечки обхваща всички моторни превозни средства на гръцка територия, освен мотоциклетите, като целта е осигуряване на незабавна помощ при инцидент.

Всички медицински принадлежности в аптечката трябва да бъдат в срок на годност, в отлично състояние и със задължителната СЕ маркировка съгласно европейските стандарти. Новите правила дават и ясни насоки за това къде точно да държите аптечката – тя трябва да бъде на лесно и достъпно място в купето, за да може да се реагира светкавично при инцидент. Регламентът изрично забранява аптечката да се заключва или в нея да се държат странични предмети, които нямат нищо общо с оказването на първа помощ.

Освен това правилата задължават собствениците и шофьорите веднага да попълват липсите в аптечката след всяко ползване. Медикаментите изискват редовна подмяна – максимум на всеки две години, като летните жеги налагат дори по-често обновяване заради условията на съхранение в колата. Законът предвижда глоба от 30 евро за всеки нарушител.

