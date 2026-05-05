Тръмп ще посети Гърция тази година

05 Май 2026
ЕПА/БГНЕС

Американският посланик в Атина Кимбърли Гилфойл заяви днес, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще посети Гърция тази година, без да предостави допълнителни детайли по темата, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Гилфойл също така подчерта, че американският министър на отбраната Пийт Хегсет също ще посети Гърция през лятото, в началото на юли. По думите ѝ се очаква той да участва в международни срещи на високо равнище, като има вероятност Хегсет да присъства и на срещата на върха на НАТО в Турция през лятото, заедно с президента на САЩ и американския държавен секретар Марко Рубио.

Американският посланик направи изявленията си по време на посещение в централата на ЕРТ, където се срещна с президента на медията Янис Пападопулос и главният изпълнителен директор на ЕРТ Константинос Папавасилиу. 

