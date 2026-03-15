Руски удар по украинска ВЕЦ предизвика екологична криза в Молдова

15 Март 2026
Днестровската ВЕЦ
Молдова обяви екологична тревога след разлив на гориво в река Днестър, предизвикан от руски военен удар в Украйна, съобщи правителството. Властите „обявиха състояние на екологична тревога в басейна на река Днестър за срок от 15 дни, считано от 16 март 2026 г.“, се посочва в изявление на правителствения кризисен център CNMC.

Екологичната криза е предизвикана от руски военен удар срещу Днестровската ВЕЦ в Украйна на 7 март 2026 г. В резултат на атаката в реката се изля масивно количество технически (трансформаторни) масла и вероятно ракетно гориво. Замърсяването пресече границата и навлезе в територията на Молдова. Украинските власти за първи път съобщиха за замърсяване на реката на 10 март в близост до Лядова и други населени места, определяйки инцидента като „проява на екологичната агресия на Русия“.

В района на село Наславча (на границата с Украйна) е обявен жълт код поради концентрации на петролни продукти, далеч над допустимите норми.

Замърсяването бързо се премести надолу по течението към Молдова, където аварийните екипи инсталираха абсорбиращи бариери и призоваха жителите да следват официалните указания, докато ситуацията остава нестабилна, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. 

Няколко общини в Молдова (включително Сорока, Белци, Флорещ и Сънджерей) призоваха хората да не пият вода от реката, да не готвят и да не я използват по никакъв друг начин до второ нареждане. В някои райони водоснабдяването директно беше преустановено.

Количеството разлято гориво не е известно, но украинските власти описаха инцидента като „мащабно изтичане“.

Румъния изпрати 10-членен аварийно-спасителен екип в района на 14 март със специализирано оборудване и материали, след като Молдова официално поиска помощ от ЕС.

Днестър е стратегически източник на питейна вода за Кишинев и Одеса, което прави всяко замърсяване пряка заплаха за националната сигурност.

 

