Свързан с Кремъл молдовски милиардер получи 19 г. затвор

22 Апр. 2026
Владимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк

Съд в Кишинев осъди на 19 години лишаване от свобода милиардера и бивш лидер на Демократическата партия на Молдова Владимир Плахотнюк, съобщи Moldpres.

Олигархът е признат за виновен в измама, пране на пари, както и в създаване и ръководене на организирана престъпна група. Забранено му е да заема определени държавни длъжности за срок от пет години и е задължен да изплати на Молдова около 60 милиона долара.

Прокуратурата по-рано поиска за Плахотнюк 25 години затвор. Според обвинението, създадената от него организирана престъпна група през 2014 г. е извършила най-голямата банкова измама в историята на Република Молдова.

Тогава, няколко дни преди парламентарните избори в Молдова, три банки - Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala - са отпуснали на неустановени лица един милиард долара.

През 2020 г. главната прокуратура на Молдова заяви, че един от бенефициентите на тази схема е бил Плахотнюк. Твърди се, че той е получил 39 милиона щатски долара и 3,5 милиона евро чрез компании, контролирани от олигарха Илан Шор.

През 2010-те години Плахотнюк се смяташе за най-влиятелния човек в Молдова. През 2019 г. неговата Демократическа партия не влезе в управляващата коалиция, след което той напусна страната.

През юли 2025 г. Плахотнюк беше задържан в Гърция и екстрадиран в Молдова, където бе поставен под стража. Във вилата му край Атина силите за сигурност откриха 17 паспорта и документи на различни имена.

В Русия срещу Плахотнюк са образувани наказателни дела за финансови измами, контрабанда на наркотици и ръководене на престъпна група. През 2023 г. Тверският съд в Москва го осъди задочно на 20 години затвор.

 

 

 

