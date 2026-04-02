Молдова излиза от ОНД и руската опека

02 Апр. 2026
Парламентът на Молдова
Молдовските депутати на второ, окончателно четене приеха закон за денонсиране на договорите за членството на страната в Общността на независимите държави (ОНД), съобщава се на сайта на парламента на Молдова.

"За" приемането на закона са гласували 60 депутати от общо 101, уточнява "Интерфакс". Против са били депутати от Партията на комунистите и Партията на социалистите, които заявиха, че излизането от ОНД "ще има катастрофални последици" за молдовската икономика.

Законът ще бъде изпратен за подпис на президента на Молдова, след което външното министерство на страната ще предаде документите в Изпълнителния комитет на ОНД. След това, след изтичане на 12 месеца, държавата официално ще напусне организацията.

Инициативата за излизане от ОНД принадлежи на молдовското външно министерство. Ведомството отбелязва, че Русия не спазва основополагащите ценности и принципи на организацията, като уважение към териториалната цялост на страните членки и неприкосновеността на техните граници. Освен това денонсирането на споразуменията "е естествена и неизбежна стъпка" по пътя към присъединяване на Молдова към ЕС, посочва министерството.

Молдова, ОНД

