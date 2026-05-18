Беларус тренира бойно използване на ядрено оръжие

Военни подразделения в Беларус започнаха учения за бойно използване на ядрено оръжие и ядрено осигуряване с участието на ракетните войски и авиацията, съобщи пресслужбата на националното министерство на отбраната, цитирана от ТАСС и БТА.

"Днес, с цел повишаване на готовността на въоръжените сили за използване на съвременни средства за поражение, включително специални боеприпаси, под ръководството на началника на Генералния щаб на въоръжените сили – първи заместник-министър на отбраната на Република Беларус, започна учение на военни подразделения за бойно използване на ядрено оръжие и ядрено осигуряване", се казва в съобщението.

В обучението участват военни части от ракетните войски и авиацията. В сътрудничество с Русия се планира да се отработят въпроси, свързани с доставката на ядрени боеприпаси и подготовката им за употреба.

"Главната особеност на това учение ще бъде проверката на готовността за изпълнение на задачи по бойно приложение от неподготвени райони на цялата територия на Република Беларус", заявиха от беларуското министерство на отбраната.

От ведомството подчертаха, че учението е планово, не е насочено срещу трети страни и не представлява заплаха за сигурността в района.

Президентът Александър Лукашенко се съгласи през 2023 г. – година след началото на руската инвазия в Украйна – да приеме руски тактически ядрени ракети. Руският президент Владимир Путин ясно заяви, че Москва запазва контрола върху тяхното използване, отбелязва Ройтерс.